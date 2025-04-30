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Украина требует лишить гимнастку Мельникову нейтрального статуса из-за поддержки войны

Киев • УНН

 • 3666 просмотра

Украина призвала Международную федерацию гимнастики не допустить к соревнованиям россиянку Мельникову, которая поддерживает войну и связана с партией Путина. Ее действия нарушают рекомендации МОК относительно нейтрального статуса.

Украина требует лишить гимнастку Мельникову нейтрального статуса из-за поддержки войны

Украина призвала Международную федерацию гимнастики лишить спортсменку Мельникову из РФ "нейтрального" статуса за поддержку войны

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики призвали Международную федерацию гимнастики не допустить к международным соревнованиям российскую гимнастку Ангелину Мельникову, которая, несмотря на полученный нейтральный статус, публично поддерживает войну россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины в Telegram.

Детали

В своем обращении украинская сторона отметила неизменную позицию: представители стран-агрессоров не должны участвовать в международных спортивных событиях, даже под нейтральным флагом.

Как известно, гимнастка Мельникова зарегистрировалась на портале предварительного голосования путинской партии единая россия. Спортсменка подала свою заявку на 23-й избирательный округ (воронежская область), организовывала тренировки для детей российских военных и помогала собирать средства для семей оккупанта, а также публиковала фото с символом "z", что является знаком поддержки войны.

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В соответствии же с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, нейтральный статус не могут получать спортсмены, которые поддерживают вооруженную агрессию или связаны с армией и силовыми структурами РФ.

Украина призывает Международную федерацию гимнастики тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для недопущения участия Мельниковой в международных соревнованиях.

Пока идет война, инициированная россией и поддержанная Белоруссией, их спортсменам не место в мировом спортивном пространстве

 — говорится в обращении.

Напомним

Украина обратилась в Международную федерацию лыжного альпинизма с требованием пересмотреть допуск россиянки варвары прохоровой. По данным из открытых источников, спортсменка является военнослужащей РФ, что противоречит рекомендациям МОК.

Лилия Набока

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