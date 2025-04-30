Украина требует лишить гимнастку Мельникову нейтрального статуса из-за поддержки войны
Киев • УНН
Украина призвала Международную федерацию гимнастики не допустить к соревнованиям россиянку Мельникову, которая поддерживает войну и связана с партией Путина. Ее действия нарушают рекомендации МОК относительно нейтрального статуса.
Украина призвала Международную федерацию гимнастики лишить спортсменку Мельникову из РФ "нейтрального" статуса за поддержку войны
Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Украинская федерация гимнастики призвали Международную федерацию гимнастики не допустить к международным соревнованиям российскую гимнастку Ангелину Мельникову, которая, несмотря на полученный нейтральный статус, публично поддерживает войну россии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины в Telegram.
Детали
В своем обращении украинская сторона отметила неизменную позицию: представители стран-агрессоров не должны участвовать в международных спортивных событиях, даже под нейтральным флагом.
Как известно, гимнастка Мельникова зарегистрировалась на портале предварительного голосования путинской партии единая россия. Спортсменка подала свою заявку на 23-й избирательный округ (воронежская область), организовывала тренировки для детей российских военных и помогала собирать средства для семей оккупанта, а также публиковала фото с символом "z", что является знаком поддержки войны.
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В соответствии же с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, нейтральный статус не могут получать спортсмены, которые поддерживают вооруженную агрессию или связаны с армией и силовыми структурами РФ.
Украина призывает Международную федерацию гимнастики тщательно проверить предоставленную информацию и принять меры для недопущения участия Мельниковой в международных соревнованиях.
Пока идет война, инициированная россией и поддержанная Белоруссией, их спортсменам не место в мировом спортивном пространстве
Напомним
Украина обратилась в Международную федерацию лыжного альпинизма с требованием пересмотреть допуск россиянки варвары прохоровой. По данным из открытых источников, спортсменка является военнослужащей РФ, что противоречит рекомендациям МОК.