Україна вимагає відсторонити росіянина Бешенця від Всесвітніх ігор з джиу-джитсу
Київ • УНН
Україна закликає відсторонити російського спортсмена Дмитра Бешенця, який підтримує війну, від участі у Всесвітніх іграх з джиу-джитсу. Він бере участь у пропагандистських заходах за участі дітей.
У об'єднанній заяві Мінмолодьспорту, спорткомітету України та представництва з джиу-джитсу України ідеться про те, що Дмитро Бешенець, російський атлет з джиу-джитсу, відкрито підтримує війну рф проти України. У так званому "нейтральному статусі" російський спортсмен, що представляє японське бойове мистецтво наразі є допущеним до участі у ХІІ Всесвітніх іграх. Україна звернулась до звернулися до Асоціації всесвітніх ігор та Федерації джиу-джитсу з проханням відсторонити від участі у змаганнях спортсмена з рф.ція
Передає УНН із посиланням на сторінку Мінмолодьспорту у мережі Telegram.
Деталі
Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України звернулися до керівництва Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації джиу-джитсу.
Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок.
Мова йде про громадянина російської федерації, атлета з джиу-джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну росії проти України і був допущений до ХІІ Всесвітніх ігор 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка).
Вказано також наступне:
У якості тренера Бешенець залучає до пропаганди війни дітей-вихованців, зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи товариства "Динамо" та на підтримку Повітряно-десантних військ рф.
Тож згідно з повідомленням, Україна закликає розглянути та перевірити цю інформацію про зазначеного атлета та вжити відповідних заходів для недопуску його до Всесвітніх ігор.
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Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-202529.05.25, 17:48 • 2800 переглядiв