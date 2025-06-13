Україна вимагає відсторонити росіянина Бешенця від Всесвітніх ігор з джиу-джитсу

У об'єднанній заяві Мінмолодьспорту, спорткомітету України та представництва з джиу-джитсу України ідеться про те, що Дмитро Бешенець, російський атлет з джиу-джитсу, відкрито підтримує війну рф проти України. У так званому "нейтральному статусі" російський спортсмен, що представляє японське бойове мистецтво наразі є допущеним до участі у ХІІ Всесвітніх іграх. Україна звернулась до звернулися до Асоціації всесвітніх ігор та Федерації джиу-джитсу з проханням відсторонити від участі у змаганнях спортсмена з рф.ція

Передає УНН із посиланням на сторінку Мінмолодьспорту у мережі Telegram.

Деталі

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Асоціація джиу-джитсу України звернулися до керівництва Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації джиу-джитсу.

Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет спортсменів з країн-агресорок.

Мова йде про громадянина російської федерації, атлета з джиу-джитсу Дмитра Бешенця, який відкрито підтримує війну росії проти України і був допущений до ХІІ Всесвітн і х ігор 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка). - передає допис на сайті Міністерство молоді та спорту України.

Вказано також наступне:

У якості тренера Бешенець залучає до пропаганди війни дітей-вихованців, зокрема, звітував на своїх ресурсах про участь своїх підопічних у турнірах на призи товариства "Динамо" та на підтримку Повітряно-десантних військ рф.

Тож згідно з повідомленням, Україна закликає розглянути та перевірити цю інформацію про зазначеного атлета та вжити відповідних заходів для недопуску його до Всесвітніх ігор.

Нагадаємо

Романа Кокошка дискваліфікували через порушення антидопінгових правил, а саме пропуск трьох допінг-тестів. Анульовано всі результати після 29 жовтня 2024.

Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-2025