В объединенном заявлении Минмолодежьспорта, спорткомитета Украины и представительства по джиу-джитсу Украины говорится о том, что Дмитрий Бешенец, российский атлет по джиу-джитсу, открыто поддерживает войну рф против Украины. В так называемом "нейтральном статусе" российский спортсмен, представляющий японское боевое искусство, в настоящее время допущен к участию в ХІІ Всемирных играх. Украина обратилась к обратились в Ассоциацию всемирных игр и Федерацию джиу-джитсу с просьбой отстранить от участия в соревнованиях спортсмена из рф.ция

Передает УНН со ссылкой на страницу Минмолодежьспорта в сети Telegram.

Детали

Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет Украины и Ассоциация джиу-джитсу Украины обратились к руководству Международной Ассоциации Всемирных игр и Международной федерации джиу-джитсу.

Подписанты письма указали на нарушение рекомендаций МОК о нейтралитете спортсменов из стран-агрессорок.

Речь идет о гражданине российской федерации, атлете по джиу-джитсу Дмитрии Бешенце, который открыто поддерживает войну россии против Украины и был допущен к ХІІ Всемирн ы м играм 2025 года, которые состоятся в городе Чэнду (Китайская Народная Республика). - передает сообщение на сайте Министерство молодежи и спорта Украины.

Указано также следующее:

В качестве тренера Бешенец привлекает к пропаганде войны детей-воспитанников, в частности, отчитывался на своих ресурсах об участии своих подопечных в турнирах на призы общества "Динамо" и в поддержку Воздушно-десантных войск рф.

Поэтому согласно сообщению, Украина призывает рассмотреть и проверить эту информацию об указанном атлете и принять соответствующие меры для недопуска его к Всемирным играм.

Напомним

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