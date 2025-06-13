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Украина требует отстранить россиянина Бешенца от Всемирных игр по джиу-джитсу

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Украина призывает отстранить российского спортсмена Дмитрия Бешенца, поддерживающего войну, от участия во Всемирных играх по джиу-джитсу. Он принимает участие в пропагандистских мероприятиях с участием детей.

Украина требует отстранить россиянина Бешенца от Всемирных игр по джиу-джитсу

В объединенном заявлении Минмолодежьспорта, спорткомитета Украины и представительства по джиу-джитсу Украины говорится о том, что Дмитрий Бешенец, российский атлет по джиу-джитсу, открыто поддерживает войну рф против Украины. В так называемом "нейтральном статусе" российский спортсмен, представляющий японское боевое искусство, в настоящее время допущен к участию в ХІІ Всемирных играх. Украина обратилась к обратились в Ассоциацию всемирных игр и Федерацию джиу-джитсу с просьбой отстранить от участия в соревнованиях спортсмена из рф.ция

Передает УНН со ссылкой на страницу Минмолодежьспорта в сети Telegram.

Детали

Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет Украины и Ассоциация джиу-джитсу Украины обратились к руководству Международной Ассоциации Всемирных игр и Международной федерации джиу-джитсу.

Подписанты письма указали на нарушение рекомендаций МОК о нейтралитете спортсменов из стран-агрессорок.

Речь идет о гражданине российской федерации, атлете по джиу-джитсу Дмитрии Бешенце, который открыто поддерживает войну россии против Украины и был допущен к ХІІ Всемирным играм 2025 года, которые состоятся в городе Чэнду (Китайская Народная Республика).

- передает сообщение на сайте Министерство молодежи и спорта Украины.

Указано также следующее:

В качестве тренера Бешенец привлекает к пропаганде войны детей-воспитанников, в частности, отчитывался на своих ресурсах об участии своих подопечных в турнирах на призы общества "Динамо" и в поддержку Воздушно-десантных войск рф.

Поэтому согласно сообщению, Украина призывает рассмотреть и проверить эту информацию об указанном атлете и принять соответствующие меры для недопуска его к Всемирным играм.

Напомним

Романа Кокошко дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, а именно пропуск трех допинг-тестов. Аннулированы все результаты после 29 октября 2024.

Украинские спортсмены требуют запретить участие россиян во Всемирных играх-202529.05.25, 17:48 • 2800 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
Китай
Украина
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