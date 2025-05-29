Украинские спортсмены требуют запретить участие россиян во Всемирных играх-2025

Украинское спортивное сообщество призвало Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA) не допустить к участию в соревнованиях спортсменов из россии и беларуси, передает УНН со ссылкой на Комитет ВР по вопросам молодежи и спорта.

Детали

По информации комитета, представители спортивного сообщества выразили обеспокоенность относительно решения IWGA допустить нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами к участию во Всемирных играх-2025.

На сегодня уже предварительно квалифицированы 32 спортсмена из россии и беларуси в 7 видах спорта.

Пророссийское лобби постепенно начинает возвращать своих спортсменов на международные соревнования – особенно в федерациях, где есть российские представители. Их спортсмены сейчас начинают удалять всю информацию из социальных сетей, чтобы не было видно, кого они поддерживают. Но мы знаем, что эти спортсмены поддерживают своих пропагандистов и агрессоров – отметила Олимпийская призерка и председатель подкомитета по вопросам спорта высших достижений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта Ольга Саладуха.

Директор департамента спорта высших достижений Министерства молодежи и спорта Оксана Анастасьева призвала помочь найти доказательную базу на этих спортсменов.

Почти отсутствует доказательная база о поддержке своего преступного режима российскими спортсменами, которые собираются на Всемирные игры. У нас просьба ко всем помочь найти доказательную базу на этих спортсменов, чтобы мы могли обратиться в IWGA об их причастности к преступному режиму и нарушении принципов МОК для допуска к соревнованиям – обратилась к общественности Оксана Анастасьева.

Дополнительно

Эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки Дмитрий Золотухин выразил мнение, что достаточно лишить участия в соревнованиях хотя бы отдельных российских спортсменов, против которых есть "вопиющие факты поддержки войны".

Давайте выберем наиболее вопиющие факты поддержки войны российскими спортсменами. Даже если одного такого спортсмена снять с соревнований – это уже будет хорошим результатом. У украинских государственных органов и организаций нет ресурсов физически обработать информацию о таком большом количестве спортсменов – сказал Золотухин.

Справка

Всемирные игры (IWGA) – это международные мультиспортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года и включают виды спорта, не представленные на Олимпийских играх.

Напомним

В январе Украинские спортивные лидеры обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом сохранить санкции против российских и белорусских атлетов.

В марте Верховная Рада Украины приняла постановление, в которой призывает к запрету участия спортсменов из россии и беларуси в международных соревнованиях.