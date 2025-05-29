Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-2025

Українська спортивна спільнота закликала Міжнародну асоціацію Всесвітніх ігор (IWGA) не допустити до участі у змаганнях спортсменів з росії та білорусі, передає УНН із посиланням на Комітет ВР з питань молоді і спорту.

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За інформацією комітету, представники спортивної спільноти висловили занепокоєння щодо рішення IWGA допустити нейтральних атлетів із російськими та білоруськими паспортами до участі у Всесвітніх іграх-2025.

На сьогодні вже попередньо кваліфіковано 32 спортсмени з Росії та Білорусі в 7 видах спорту.

Проросійське лобі поступово починає повертати своїх спортсменів на міжнародні змагання – особливо у федераціях, де є російські представники. Їхні спортсмени зараз починають видаляти всю інформацію з соціальних мереж, щоб не було видно, кого вони підтримують. Але ми знаємо, що ці спортсмени підтримують своїх пропагандистів та агресорів – зазначила Олімпійська призерка та голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольга Саладуха.

Директорка департаменту спорту вищих досягнень Міністерства молоді та спорту Оксана Анастасьєва закликала допомогти знайти доказову базу на цих спортсменів.

Майже відсутня доказова база про підтримку свого злочинного режиму російськими спортсменами, які збираються на Всесвітні ігри. У нас прохання до всіх допомогти знайти доказову базу на цих спортсменів, щоб ми могли звернутися до IWGA про їхню причетність до злочинного режиму та порушення принципів МОК для допуску до змагань – звернулась до громадськості Оксана Анастасьєва.

Додатково

Експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін висловив думку, що достатньо позбавити участі у змаганнях хоча б окремих російських спортсменів, проти яких є "кричущі факти підтримки війни".

Давайте виберемо найбільш кричущі факти підтримки війни російськими спортсменами. Навіть якщо одного такого спортсмена зняти зі змагань – це вже буде гарним результатом. Українські державні органи та організації не мають ресурсів фізично опрацювати інформацію про таку велику кількість спортсменів – сказав Золотухін.

Довідка

Всесвітні ігри (IWGA) – це міжнародні мультиспортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки і включають види спорту, не представлені на Олімпійських іграх.

Нагадаємо

У січні Українські спортивні лідери звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом зберегти санкції проти російських і білоруських атлетів.

У березні Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликає до заборони участі спортсменів з росії та білорусі в міжнародних змаганнях.