Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-2025

$41.590.09
47.080.23
ukenru
Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів
13:16 • 29500 перегляди

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

10:11 • 42673 перегляди

Серед громадян, які повторно проходять ВЛК, 99% визнаються придатними до військової служби - Веніславський

29 травня, 08:40 • 66730 перегляди

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 4 червня - НАТО

Ексклюзив
29 травня, 08:12 • 60141 перегляди

Коли відмова від глютену - не про моду: що таке целіакія і як із нею жити

29 травня, 06:00 • 109209 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

28 травня, 17:16 • 81462 перегляди

Трамп заявив, що готовий до переговорів із Зеленським та путіним

Ексклюзив
28 травня, 14:57 • 112671 перегляди

Закінчення "торговельного безвізу" між Україною та ЄС: експерт назвав можливі варіанти розвитку ситуації

Ексклюзив
28 травня, 12:43 • 108502 перегляди

"Сіра" економія: юрист розповів про головні ознаки схем із дроблення бізнесу в торгівлі технікою

28 травня, 10:11 • 113443 перегляди

Я готовий до тристоронньої зустрічі з Трампом і путіним - Зеленський

Ексклюзив
28 травня, 09:43 • 101603 перегляди

Прокуратура вимагає активізувати розслідування щодо головного юриста НБУ Зими

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.5м/с
61%
744мм
Популярнi новини

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 70940 перегляди

У Газі голодні люди штурмували склад ООН: є загиблі - BBC

29 травня, 07:16 • 12443 перегляди

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 62803 перегляди

Посольство спростувало інформацію про скорочення візиту Зеленського до Берліна через ситуацію на Сумщині

29 травня, 07:57 • 27808 перегляди

Порноскандал з відео з OnlyFans спровокував відставку у політикумі Фінляндії

09:56 • 14551 перегляди
Публікації

Як пройде останній дзвоник 2025 року в Україні: безпека та особливості регіонів

13:16 • 29479 перегляди

Чи почнеться літо із магнітних бур: дати та інтенсивність геомагнітних коливань у червні

29 травня, 06:00 • 109170 перегляди

Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері

28 травня, 14:15 • 166999 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

28 травня, 05:00 • 243985 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 254597 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Андрій Сибіга

Лісовий Оксен Васильович

Віталій Кличко

Роберт Ф. Кеннеді-молодший

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Харківська область

Київ

Європа

Нідерланди

Канада

Реклама
УНН Lite

"Playing God" з музикою Nube отримує право на участь в "Оскарі" після перемоги на Animayo

29 травня, 07:36 • 63222 перегляди

Гейлі Бібер продала бренд Rhode за мільярд доларів

29 травня, 06:22 • 71366 перегляди

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

28 травня, 13:39 • 95992 перегляди

Зрада після майже 30 років разом: ексдружина Г'ю Джекмана розповіла деталі про причини розлучення

28 травня, 08:54 • 155173 перегляди

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 92842 перегляди
Актуальне

Facebook

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Хірургічна система Da Vinci

TikTok

Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-2025

Київ • УНН

 • 308 перегляди

Спортивна спільнота України закликала IWGA не допускати атлетів з рф і рб до Всесвітніх ігор. Вже 32 спортсмени з цих країн кваліфіковані в 7 видах спорту.

Українські спортсмени вимагають заборонити участь росіян у Всесвітніх іграх-2025

Українська спортивна спільнота закликала Міжнародну асоціацію Всесвітніх ігор (IWGA) не допустити до участі у змаганнях спортсменів з росії та білорусі, передає УНН із посиланням на Комітет ВР з питань молоді і спорту.

Деталі

За інформацією комітету, представники спортивної спільноти висловили занепокоєння щодо рішення IWGA допустити нейтральних атлетів із російськими та білоруськими паспортами до участі у Всесвітніх іграх-2025.

На сьогодні вже попередньо кваліфіковано 32 спортсмени з Росії та Білорусі в 7 видах спорту.

Проросійське лобі поступово починає повертати своїх спортсменів на міжнародні змагання – особливо у федераціях, де є російські представники. Їхні спортсмени зараз починають видаляти всю інформацію з соціальних мереж, щоб не було видно, кого вони підтримують. Але ми знаємо, що ці спортсмени підтримують своїх пропагандистів та агресорів 

– зазначила Олімпійська призерка та голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Ольга Саладуха.

Директорка департаменту спорту вищих досягнень Міністерства молоді та спорту Оксана Анастасьєва закликала допомогти знайти доказову базу на цих спортсменів.

Майже відсутня доказова база про підтримку свого злочинного режиму російськими спортсменами, які збираються на Всесвітні ігри. У нас прохання до всіх допомогти знайти доказову базу на цих спортсменів, щоб ми могли звернутися до IWGA про їхню причетність до злочинного режиму та порушення принципів МОК для допуску до змагань 

– звернулась до громадськості Оксана Анастасьєва.

Додатково

Експерт з питань інформаційних воєн та конкурентної розвідки Дмитро Золотухін висловив думку, що достатньо позбавити участі у змаганнях хоча б окремих російських спортсменів, проти яких є "кричущі факти підтримки війни".

Давайте виберемо найбільш кричущі факти підтримки війни російськими спортсменами. Навіть якщо одного такого спортсмена зняти зі змагань – це вже буде гарним результатом. Українські державні органи та організації не мають ресурсів фізично опрацювати інформацію про таку велику кількість спортсменів 

– сказав Золотухін.

Довідка

Всесвітні ігри (IWGA) – це міжнародні мультиспортивні змагання, які проводяться кожні чотири роки і включають види спорту, не представлені на Олімпійських іграх.

Нагадаємо

У січні Українські спортивні лідери звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом зберегти санкції проти російських і білоруських атлетів.

У березні Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликає до заборони участі спортсменів з росії та білорусі в міжнародних змаганнях.

Андрій Кулик

Андрій Кулик

СпортПолітика
Білорусь
Верховна Рада
Україна
Brent
$63.48
Bitcoin
$107,594.00
S&P 500
$5,924.70
Tesla
$364.28
Газ TTF
$36.69
Золото
$3,335.10
Ethereum
$2,660.50