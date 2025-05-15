Українського легкоатлета Кокошко дискваліфікували на 22 місяці за порушення антидопінгових правил
Київ • УНН
Романа Кокошка дискваліфікували через порушення антидопінгових правил, а саме пропуск трьох допінг-тестів. Анульовано всі результати після 29 жовтня 2024.
Українського штовхальника ядра Романа Кокошко дискваліфікували на 22 місяці через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє УНН з посиланням на незалежну організацію з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).
Деталі
Тимчасово відсторонили від участі у змаганнях українського штовхальника ядра наприкінці минулого року у грудні. Таке рішення комісія ухвалила через невиконання спортсменом вимог щодо проходження трьох позазмагальних допінг-тестів упродовж року.
Тому і термін ухваленої дискваліфікації почав діяти з 20 грудня 2024 року — дати його тимчасового відсторонення. У результаті майже 5 місяців дисциплінарного покарання вже минула.
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Також було анульовано всі результати, показані спортсменом після 29 жовтня 2024 року. Щоправда його останній виступ відбувся ще у серпні на Олімпійських іграх 2024 року.
Кокошко має можливість оскаржити рішення AIU у Спортивному арбітражному суді (CAS).
Доповнення
Роман Кококшко - український легкоатлет, що спеціалізується у штовханні ядра, чемпіон та рекордсмен України.
Нагадаємо
Українська стрибунка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний результат допінг-тесту.