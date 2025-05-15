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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Українського легкоатлета Кокошко дискваліфікували на 22 місяці за порушення антидопінгових правил

Київ • УНН

 • 942 перегляди

Романа Кокошка дискваліфікували через порушення антидопінгових правил, а саме пропуск трьох допінг-тестів. Анульовано всі результати після 29 жовтня 2024.

Українського легкоатлета Кокошко дискваліфікували на 22 місяці за порушення антидопінгових правил

Українського штовхальника ядра Романа Кокошко дискваліфікували на 22 місяці через порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє УНН з посиланням на незалежну організацію з боротьби з допінгом у легкій атлетиці (AIU).

Деталі

Тимчасово відсторонили від участі у змаганнях українського штовхальника ядра наприкінці минулого року у грудні. Таке рішення комісія ухвалила через невиконання спортсменом вимог щодо проходження трьох позазмагальних допінг-тестів упродовж року.

Тому і термін ухваленої дискваліфікації почав діяти з 20 грудня 2024 року — дати його тимчасового відсторонення. У результаті майже 5 місяців дисциплінарного покарання вже минула.

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Також було анульовано всі результати, показані спортсменом після 29 жовтня 2024 року. Щоправда його останній виступ відбувся ще у серпні на Олімпійських іграх 2024 року.

Кокошко має можливість оскаржити рішення AIU у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Доповнення

Роман Кококшко - український легкоатлет, що спеціалізується у штовханні ядра, чемпіон та рекордсмен України.

Нагадаємо

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук отримала відсторонення від змагань через позитивний результат допінг-тесту. 

Лілія Набока

Лілія Набока

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