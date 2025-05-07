Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту

Наразі найбільшою проблемою розвитку українського спорту є ризики, пов’язані зі збройною агресією росії проти України. З початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань та пошкоджень 733 об'єкти спортивної інфраструктури. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві молоді та спорту України у відповідь на запит.

Загроза для розвитку великого спорту

У Міністерстві молоді та спорту наголосили, що станом на сьогодні найбільшою проблемою розвитку спорту, вищих досягнень в Україні є ризики, пов’язані зі збройною агресією росії проти України, наслідком якої є зруйнована інфраструктура ‒ багато спортивних об'єктів (стадіони, бази, спортзали) знищено або пошкоджено.

Таким чином провідні спортсмени змушені тренуватися за кордоном, що ускладнює підготовку і комунікацію. Також існує небезпека проведення спортивних заходів на території України.

Руйнування та послаблення в Україні спортивної інфраструктури

Від початку повномасштабного вторгнення російської федерації станом на 28 квітня 2025 року зазнали руйнувань та пошкоджень 733 об'єкти спортивної інфраструктури України. При цьому слід зауважити, що це не остаточна цифра, оскільки деякі об’єкти не можна обрахувати, оскільки вони перебувають на окупованій території або на лінії фронту - інформує Мінспорту.

Повідомляється, що кількість областей, які зазнали руйнувань об’єктів спортивної інфраструктури – 18 (та місто Київ).

Найбільш постраждалі області (кількість об’єктів постраждалих):

Херсонська – 187;

Харківська – 173;

Луганська – 105;

Донецька – 75;

Сумська – 52;

Запорізька – 40;

Миколаївська – 23;

Дніпропетровська – 25;

Чернігівська – 14;

Київська – 14 (з них 12 об’єкта в м. Києві).

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Яка ситуація з майданчиків для тренувань українських спортсменів, дітей?

Міністерство молоді та спорту повідомляє, що згідно із статистичною звітністю № 2-ФК (річна) "Звіт із фізичної культури і спорту" за 2024 рік загальна кількість площинних спортивних споруд (комплексних і окремих) в Україні складала – 47791, з них:

спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням – 8831;

мультимайданчиків – 2731;

інших спортивних майданчиків – 25614.

Зазначається, що питання забезпечення сучасною спортивною інфраструктурою для тренувального процесу залишається актуальним для багатьох видів спорту, особливо тих, що потребують спеціалізованих умов, обладнання або сезонного покриття. Ситуація залежить від низки чинників, зокрема територіального розподілу, стану наявних споруд, рівня фінансування, а також розвитку певних видів спорту в конкретних регіонах.

Покращення якості та доступності тренувальної бази є одним із пріоритетів державної політики у сфері фізичної культури і спорту - заявляє Мінспорту.

Кількість спортсменів, які не повернулися в Україну

Однією з проблем в розвитку українського спорту є неповернення спортсменів до України.

За даними міністерства, станом на сьогодні кількість українських спортсменів та членів спортивних команд з олімпійських та неолімпійських видів спорту, які не стали повертатися у визначені в дозволах терміни на територію України після виїзду на міжнародні спортивні заходи з початку 24 лютого 2022 року становить 463 особи.

Дефіцит молодих тренерів

Мінспорту зауважує, що дефіцит молодих тренерів із сучасними підходами до тренувань справді є важливою проблемою для українського спорту.

Зазначається, що найбільш професійні тренери працюють зі спортсменами національних збірних команд України, які обираються на конкурсній основі. Це тренери, які мають достатній досвід у підготовці спортсменів вищої категорії. До роботи зі спортсменами залучаються і молоді фахівці, особливо зі складу спортсменів, які завершили спортивну кар’єру.

"Водночас дефіцит надто помітний на рівні закладів дитячо-юнацького та резервного спорту, особливо у таких видах спорту, як легка атлетика, боротьба, спортивна гімнастика, плавання. В ігрових видах спорту, таких як волейбол, гандбол, хокей, наприклад, потрібні цілі команди тренерів, а не лише головний", - інформує Мінспорту.

Україна здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Вплив на майбутній розвиток українського спорту через виїзд за кордон дітей

За даними ЮНІСЕФ, через збройну агресію проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року, змінили місце проживання майже п’ять мільйонів українських дітей, з них понад два мільйони ‒ виїхали за кордон, інші ‒ переселилися в межах України.

За кордоном нашій спортивно талановитій молоді пропонують комфортні умови навчання та можливість тренуватися на якісних спортивних спорудах, що ставить їх перед складним вибором ‒ залишатися чи повертатися в Україну. Безумовно, після завершення військового стану молоде покоління необхідно повертати в Україну. Завдання держави ‒ створити умови для їхньої зайнятості та самореалізації, а також відновити психологічний стан тих, які постійно перебували в країні - зазначає Мінспорту.

Ініціативи Мінмолодьспорту для покращення ситуації та розвитку

Міністерство молоді та спорту України спрямовує всі свої дії на розширення різних форм активного залучення дітей та молоді до систематичних занять спортом, формування фізично та морально розвиненої особистості, підготовку спортивного резерву для національних збірних команд України.

"Таким чином, за ініціативи Мінмолодьспорту у 2024 році започаткований мультиспортивний проєкт "Шлях чемпіонів". Мета його ‒ надати новий поштовх і привернути уваги до підготовки спортивного резерву через формат спеціалізованих спортивних класів, створити умови для максимального розвитку індивідуальних здібностей дітей, надати більше можливостей для їхньої самореалізації, залучити якнайбільшу кількість дітей та молоді до активного дозвілля, їхній перехід до резервного спорту та спорту вищих досягнень, поповнити основний склад національних збірних команд України", - розповіли в міністерстві.

Повідомляється, що у спеціалізованих спортивних класах поєднується оптимально збалансований графік та режим освітнього процесу зі спортивною підготовкою.

Станом на 30 квітня 2025 року у 10 областях працюють 29 спеціалізованих спортивних класів з таких видів спорту: баскетбол, бокс, боротьба вільна, боротьба греко-римська, дзюдо, волейбол, плавання, футбол, спортивне орієнтування, карате, рукопашний бій, самбо, кікбоксінг, шашки, шахи - інформує Мінспорту.

Реалізація проєкту відбувається за сприяння:

Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України;

територіальних органів виконавчої влади з питань освіти і науки, фізичної культури і спорту;

Національного олімпійського комітету України та його осередків;

кращих спортсменів з видів спорту;