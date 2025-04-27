Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Станом на 23 квітня офіційно підтверджено 17 олімпійських ліцензій для українських спортсменів для участі в XXV зимових Олімпійських іграх в Мілані та Кортіна-дʼАмпеццо. За прогнозами, ще близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в Олімпійських іграх. Про це журналісту УНН повідомили у Національному олімпійському комітеті у відповідь на запит.

"Процес кваліфікаційного відбору на XXV зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у Мілані та Кортіна-дʼАмпеццо з 6 по 22 лютого 2026 року, триватиме до 18 січня 2026 року. Станом на сьогодні Міжнародним олімпійським комітетом та міжнародними спортивними федераціями з зимових видів спорту офіційно підтверджено 17 олімпійських ліцензій для українських спортсменів", - йдеться у відповіді на запит.

Зокрема:

Водночас, за прогнозами всеукраїнських спортивних федерацій з зимових видів спорту, а також відповідних міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, очікується, що близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в XXV зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026