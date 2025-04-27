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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 2074 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Київ • УНН

 • 2042 перегляди

Україна вже має 17 ліцензій на зимові Олімпійські ігри 2026. Очікується, що ще 40-45 українських спортсменів зможуть кваліфікуватися.

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

Станом на 23 квітня офіційно підтверджено 17 олімпійських ліцензій для українських спортсменів для участі в XXV зимових Олімпійських іграх в Мілані та Кортіна-дʼАмпеццо. За прогнозами, ще близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в Олімпійських іграх. Про це журналісту УНН повідомили у Національному олімпійському комітеті у відповідь на запит.

Деталі 

"Процес кваліфікаційного відбору на XXV зимові Олімпійські ігри, що відбудуться у Мілані та Кортіна-дʼАмпеццо з 6 по 22 лютого 2026 року, триватиме до 18 січня 2026 року. Станом на сьогодні Міжнародним олімпійським комітетом та міжнародними спортивними федераціями з зимових видів спорту офіційно підтверджено 17 олімпійських ліцензій для українських спортсменів", - йдеться у відповіді на запит. 

Зокрема: 

  • ﻿﻿біатлон - 10 ліцензій (5 чоловіків, 5 жінок);
    • ﻿﻿лижні гонки - 5 ліцензій (2 чоловіки, 3 жінки);
      • ﻿﻿гірськолижний спорт - 2 ліцензії (1 чоловік, 1 жінка).

        Водночас, за прогнозами всеукраїнських спортивних федерацій з зимових видів спорту, а також відповідних міжнародних федерацій та Міжнародного олімпійського комітету, очікується, що близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в XXV зимових Олімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026

        - додали в НОК. 

        Нагадаємо 

        Українські спортсмени завоювали 13 нагород - 1 золоту, 5 срібних і 7 бронзових - на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. 

        Павло Башинський

        Павло Башинський

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