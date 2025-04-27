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Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК
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16:20 • 1088 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

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Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Киев • УНН

 • 926 просмотра

У Украины уже есть 17 лицензий на зимние Олимпийские игры 2026. Ожидается, что еще 40-45 украинских спортсменов смогут квалифицироваться.

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

По состоянию на 23 апреля официально подтверждено 17 олимпийских лицензий для украинских спортсменов для участия в XXV зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. По прогнозам, еще около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в Олимпийских играх. Об этом журналисту УНН сообщили в Национальном олимпийском комитете в ответ на запрос.

Детали 

"Процесс квалификационного отбора на XXV зимние Олимпийские игры, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года, продлится до 18 января 2026 года. По состоянию на сегодня Международным олимпийским комитетом и международными спортивными федерациями по зимним видам спорта официально подтверждено 17 олимпийских лицензий для украинских спортсменов", - говорится в ответе на запрос. 

В частности: 

  • ﻿﻿биатлон - 10 лицензий (5 мужчин, 5 женщин);
    • ﻿﻿лыжные гонки - 5 лицензий (2 мужчины, 3 женщины);
      • ﻿﻿горнолыжный спорт - 2 лицензии (1 мужчина, 1 женщина).

        В то же время, по прогнозам всеукраинских спортивных федераций по зимним видам спорта, а также соответствующих международных федераций и Международного олимпийского комитета, ожидается, что около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в XXV зимних Олимпийских играх Милан-Кортина 2026

        - добавили в НОК. 

        Напомним 

        Украинские спортсмены завоевали 13 наград - 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых - на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. 

        Павел Башинский

        Павел Башинский

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