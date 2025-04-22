Україна здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українські спортсмени завоювали 13 нагород - 1 золоту, 5 срібних і 7 бронзових - на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда в Telegram, пише УНН.

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"Українські важкоатлети завоювали 13 нагород на чемпіонаті Європи",-йдеться в дописі.

Як повідомляється, упродовж 13-21 квітня в Кишиневі проходила континентальна першість з важкої атлетики. Участь у змаганнях брали 333 спортсмени з 42 країн Європи, зокрема 17 українців. Загалом на турнірі розіграли по 10 комплектів нагород у змаганнях серед чоловіків та жінок.

Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Великі медалі (за сумою ривка та поштовху) завоювали:

Ольга Івженко (в.к. 55 кг), Світлана Москвіна (в.к. 64 кг), Анастасія Манєвська (в.к. 87 кг), Валентина Кісіль (в.к. понад 87 кг), Богдан Гоза (в.к. понад 109 кг).

Малі медалі (за результатами ривка) вибороли:

Ольга Івженко (в.к. 55 кг), Світлана Москвіна (в.к. 64 кг), Ірина Домбровська (в.к. 76 кг), Богдан Гоза (в.к. 109 кг), Валентина Кісіль (в.к. понад 87 кг).

Малі медалі (за результатами поштовху) здобули:

Дмитро Кондратюк (в.к. 81 кг), Христина Бородіна (в.к. понад 87 кг), Владислав Прилипко (в.к. понад 109 кг).

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що на чемпіонаті Європи у Люксембурзі збірна України зі спортивної акробатики виборола 13 медалей. Серед здобутих нагород – три золоті, три срібні та сім бронзових.