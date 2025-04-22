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The Guardian

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Україна здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Київ • УНН

 • 2656 перегляди

Українські важкоатлети вибороли 1 золоту, 5 срібних та 7 бронзових медалей на чемпіонаті Європи. У змаганнях в Кишиневі взяли участь 17 українських спортсменів.

Україна здобула 13 нагород на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Федерація важкої атлетики України @ Facebook

Українські спортсмени завоювали 13 нагород - 1 золоту, 5 срібних і 7 бронзових - на чемпіонаті Європи з важкої атлетики. Про це повідомляє НОК України та олімпійська команда в Telegram, пише УНН.

Деталі 

"Українські важкоатлети завоювали 13 нагород на чемпіонаті Європи",-йдеться в дописі.

Як повідомляється, упродовж 13-21 квітня в Кишиневі проходила континентальна першість з важкої атлетики. Участь у змаганнях брали 333 спортсмени з 42 країн Європи, зокрема 17 українців. Загалом на турнірі розіграли по 10 комплектів нагород у змаганнях серед чоловіків та жінок. 

Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики14.04.25, 22:22 • 3280 переглядiв

Великі медалі (за сумою ривка та поштовху) завоювали: 

  • Ольга Івженко (в.к. 55 кг), Світлана Москвіна (в.к. 64 кг), Анастасія Манєвська (в.к. 87 кг), Валентина Кісіль (в.к. понад 87 кг), Богдан Гоза (в.к. понад 109 кг).

    Малі медалі (за результатами ривка) вибороли:

    • Ольга Івженко (в.к. 55 кг), Світлана Москвіна (в.к. 64 кг), Ірина Домбровська (в.к. 76 кг), Богдан Гоза (в.к. 109 кг), Валентина Кісіль (в.к. понад 87 кг).

      Малі медалі (за результатами поштовху) здобули:

      • Дмитро Кондратюк (в.к. 81 кг), Христина Бородіна (в.к. понад 87 кг), Владислав Прилипко (в.к. понад 109 кг).

        Нагадаємо 

        Раніше УНН писав, що на чемпіонаті Європи у Люксембурзі збірна України зі спортивної акробатики виборола 13 медалей. Серед здобутих нагород – три золоті, три срібні та сім бронзових.

        Аліна Волянська

        Аліна Волянська

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