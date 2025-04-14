Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Київ • УНН
Українська важкоатлетка Ольга Івженко здобула золото у ривку (93 кг) та бронзу у сумі двоборства (201 кг) на Чемпіонаті Європи в Кишиневі. Змагання триватимуть до 21 квітня.
Українські важкоатлети відкрили лік нагородам на Чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства молоді та спорту України.
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Зазначається, що Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула "золото" у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола "бронзу" у сумі двоборства (201 кг).
Вітаємо з почином і продовжуємо вболівати за нашу збірну! Континентальна першість триватиме до 21 квітня
Додамо, що "золото" за сумою двох вправ дісталося француженці Гаранс Ріго (205 кг), "срібло" - у представниці Вірменії Александри Григорян (202 кг).
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