Українка Ольга Івженко виборола "золото" та "бронзу" на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Українські важкоатлети відкрили лік нагородам на Чемпіонаті Європі, що розпочався у Кишиневі (Молдова). Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Міністерства молоді та спорту України.

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Зазначається, що Ольга Івженко у вагові категорії до 55 кг здобула "золото" у ривку (93 кг), посіла 5 місце у поштовху (108 кг) та виборола "бронзу" у сумі двоборства (201 кг).

Вітаємо з почином і продовжуємо вболівати за нашу збірну! Континентальна першість триватиме до 21 квітня - йдеться у повідомленні.

Додамо, що "золото" за сумою двох вправ дісталося француженці Гаранс Ріго (205 кг), "срібло" - у представниці Вірменії Александри Григорян (202 кг).

Нагадаємо

Українські синхроністки Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна здобули здобули "срібні" медалі на ІІ етапі Кубка світу в Єгипті. Під час нагородження вони відмовились від рукостискання з росіянками.

Юніори з України вибороли три медалі на чемпіонаті зі спортивної ходьби