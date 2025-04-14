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Украинка Ольга Ивженко завоевала "золото" и "бронзу" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Киев • УНН

 • 2346 просмотра

Украинская тяжелоатлетка Ольга Ивженко завоевала золото в рывке (93 кг) и бронзу в сумме двоеборья (201 кг) на Чемпионате Европы в Кишиневе. Соревнования продлятся до 21 апреля.

Украинка Ольга Ивженко завоевала "золото" и "бронзу" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Украинские тяжелоатлеты открыли счет наградам на Чемпионате Европы, который начался в Кишиневе (Молдова). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Министерства молодежи и спорта Украины.

Детали

Отмечается, что Ольга Ивженко в весовой категории до 55 кг получила "золото" в рывке (93 кг), заняла 5 место в толчке (108 кг) и завоевала "бронзу" в сумме двоеборья (201 кг).

Поздравляем с почином и продолжаем болеть за нашу сборную! Континентальное первенство продлится до 21 апреля

- говорится в сообщении.

Добавим, что "золото" по сумме двух упражнений досталось француженке Гаранс Риго (205 кг), "серебро" - у представительницы Армении Александры Григорян (202 кг).

Напомним

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина завоевали "серебряные" медали на II этапе Кубка мира в Египте. Во время награждения они отказались от рукопожатия с россиянками.

Юниоры из Украины завоевали три медали на чемпионате по спортивной ходьбе12.04.25, 23:11 • 3687 просмотров

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