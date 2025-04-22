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Украина завоевала 13 наград на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Киев • УНН

 • 2316 просмотра

Украинские тяжелоатлеты завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей на чемпионате Европы. В соревнованиях в Кишиневе приняли участие 17 украинских спортсменов.

Украина завоевала 13 наград на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
Федерация тяжелой атлетики Украины @ Facebook

Украинские спортсмены завоевали 13 наград - 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых - на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда в Telegram, пишет УНН.

Детали 

"Украинские тяжелоатлеты завоевали 13 наград на чемпионате Европы",-говорится в сообщении.

Как сообщается, в течение 13-21 апреля в Кишиневе проходило континентальное первенство по тяжелой атлетике. Участие в соревнованиях принимали 333 спортсмена из 42 стран Европы, в том числе 17 украинцев. Всего на турнире разыграли по 10 комплектов наград в соревнованиях среди мужчин и женщин. 

Украинка Ольга Ивженко завоевала "золото" и "бронзу" на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике14.04.25, 22:22 • 3280 просмотров

Большие медали (по сумме рывка и толчка) завоевали: 

  • Ольга Ивженко (в.к. 55 кг), Светлана Москвина (в.к. 64 кг), Анастасия Маневская (в.к. 87 кг), Валентина Кисиль (в.к. свыше 87 кг), Богдан Гоза (в.к. свыше 109 кг).

    Малые медали (по результатам рывка) завоевали:

    • Ольга Ивженко (в.к. 55 кг), Светлана Москвина (в.к. 64 кг), Ирина Домбровская (в.к. 76 кг), Богдан Гоза (в.к. 109 кг), Валентина Кисиль (в.к. свыше 87 кг).

      Малые медали (по результатам толчка) получили:

      • Дмитрий Кондратюк (в.к. 81 кг), Кристина Бородина (в.к. свыше 87 кг), Владислав Прилипко (в.к. свыше 109 кг).

        Напомним 

        Ранее УНН писал, что на чемпионате Европы в Люксембурге сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей. Среди завоеванных наград – три золотые, три серебряные и семь бронзовых.

        Алина Волянская

        Алина Волянская

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