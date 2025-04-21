Україна зібрала щедрий врожай нагород: 13 медалей на ЧЄ з акробатики

Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 медалей на чемпіонаті Європи у Люксембурзі. Серед них – три золоті, три срібні і сім бронзових. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту України, передає УНН.

Деталі

Загальний список призерів виглядає наступним чином:

Багатоборство, дорослі:

«Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара);

«Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара);

«Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач (жіноча група).

Багатоборство, юніори:

«Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара);

«Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).

Балансова вправа, дорослі:

«Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара);

«Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш (чоловіча група);

«Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук (жіноча пара).

Балансова вправа, юніори:

«Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара);

«Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).

Динамічна вправа, дорослі:

"Золото": Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара);

Динамічна вправа, юніори:

«Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський (чоловіча пара);

«Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).

Нагадаємо

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі.