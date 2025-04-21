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Україна зібрала щедрий врожай нагород: 13 медалей на ЧЄ з акробатики

Київ • УНН

 • 210 перегляди

На чемпіонаті Європи у Люксембурзі збірна України зі спортивної акробатики виборола 13 медалей. Серед здобутих нагород – три золоті, три срібні та сім бронзових.

Україна зібрала щедрий врожай нагород: 13 медалей на ЧЄ з акробатики

Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 медалей на чемпіонаті Європи у Люксембурзі. Серед них – три золоті, три срібні і сім бронзових. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту України, передає УНН.

Деталі

Загальний список призерів виглядає наступним чином:

Багатоборство, дорослі:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара);
    • «Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара);
      • «Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська, Аліна Пугач (жіноча група).

        Багатоборство, юніори:

        • «Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара);
          • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський,  Володимир Репетій (чоловіча група).

            Балансова вправа, дорослі:

            • «Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець (змішана пара);
              • «Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз, Юрій Пуш (чоловіча група);
                • «Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук (жіноча пара).

                  Балансова вправа, юніори:

                  • «Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча пара);
                    • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).

                      Динамічна вправа, дорослі:

                      "Золото": Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара);

                      Динамічна вправа, юніори:

                      • «Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський (чоловіча пара);
                        • «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).

                          Нагадаємо

                          Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі.

                          Євген Устименко

                          Євген Устименко

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