Україна зібрала щедрий врожай нагород: 13 медалей на ЧЄ з акробатики
Київ • УНН
На чемпіонаті Європи у Люксембурзі збірна України зі спортивної акробатики виборола 13 медалей. Серед здобутих нагород – три золоті, три срібні та сім бронзових.
Збірна України зі спортивної акробатики здобула 13 медалей на чемпіонаті Європи у Люксембурзі. Серед них – три золоті, три срібні і сім бронзових. Про це повідомило Міністерство молоді і спорту України, передає УНН.
Деталі
Загальний список призерів виглядає наступним чином:
Багатоборство, дорослі:
- «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська
(жіноча пара);
- «Срібло»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець
(змішана пара);
- «Бронза»: Еліна Козачанська, Каріна Островська,
Аліна Пугач (жіноча група).
Багатоборство, юніори:
- «Срібло»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча
пара);
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро
Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча
група).
Балансова вправа, дорослі:
- «Золото»: Євфросинія Кривицька, Іван Лабунець
(змішана пара);
- «Срібло»: Тарас Яруш, Юрій Савка, Станіслав Кукурудз,
Юрій Пуш (чоловіча група);
- «Бронза»: Ангеліна Чернявська, Рузанна Вечерук
(жіноча пара).
Балансова вправа, юніори:
- «Бронза»: Гліб Гончарук, Артем Шаповал (чоловіча
пара);
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро
Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).
Динамічна вправа, дорослі:
"Золото": Рузанна Вечерук, Ангеліна Чернявська (жіноча пара);
Динамічна вправа, юніори:
- «Бронза»: Владислав Репетій, Максим Марковський
(чоловіча пара);
- «Бронза»: Миколай Хасанов, Микола Сорока, Дмитро
Борщевський, Володимир Репетій (чоловіча група).
Нагадаємо
Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі.