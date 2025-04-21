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Украина собрала щедрый урожай наград: 13 медалей на ЧЕ по акробатике

Киев • УНН

 • 350 просмотра

На чемпионате Европы в Люксембурге сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей. Среди завоеванных наград – три золотые, три серебряные и семь бронзовых.

Украина собрала щедрый урожай наград: 13 медалей на ЧЕ по акробатике

Сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге. Среди них – три золотые, три серебряные и семь бронзовых. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Общий список призеров выглядит следующим образом:

Многоборье, взрослые:

  • «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская (женская пара);
    • «Серебро»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец (смешанная пара);
      • «Бронза»: Элина Козачанская, Карина Островская, Алина Пугач (женская группа).

        Многоборье, юниоры:

        • «Серебро»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская пара);
          • «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский,  Владимир Репетий (мужская группа).

            Балансовое упражнение, взрослые:

            • «Золото»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец (смешанная пара);
              • «Серебро»: Тарас Яруш, Юрий Савка, Станислав Кукурудз, Юрий Пуш (мужская группа);
                • «Бронза»: Ангелина Чернявская, Рузанна Вечерук (женская пара).

                  Балансовое упражнение, юниоры:

                  • «Бронза»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская пара);
                    • «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).

                      Динамическое упражнение, взрослые:

                      "Золото": Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская (женская пара);

                      Динамическое упражнение, юниоры:

                      • «Бронза»: Владислав Репетий, Максим Марковский (мужская пара);
                        • «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).

                          Напомним

                          Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская стала бронзовым призером чемпионата Европы в категории до 87 кг, набрав 235 кг в сумме.

                          Евгений Устименко

                          Евгений Устименко

                          спорт
                          Министерство молодежи и спорта Украины
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