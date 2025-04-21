Украина собрала щедрый урожай наград: 13 медалей на ЧЕ по акробатике
Киев • УНН
На чемпионате Европы в Люксембурге сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей. Среди завоеванных наград – три золотые, три серебряные и семь бронзовых.
Сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге. Среди них – три золотые, три серебряные и семь бронзовых. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
Детали
Общий список призеров выглядит следующим образом:
Многоборье, взрослые:
- «Золото»: Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская
(женская пара);
- «Серебро»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец
(смешанная пара);
- «Бронза»: Элина Козачанская, Карина Островская,
Алина Пугач (женская группа).
Многоборье, юниоры:
- «Серебро»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская
пара);
- «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий
Борщевский, Владимир Репетий (мужская
группа).
Балансовое упражнение, взрослые:
- «Золото»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец
(смешанная пара);
- «Серебро»: Тарас Яруш, Юрий Савка, Станислав Кукурудз,
Юрий Пуш (мужская группа);
- «Бронза»: Ангелина Чернявская, Рузанна Вечерук
(женская пара).
Балансовое упражнение, юниоры:
- «Бронза»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская
пара);
- «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий
Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).
Динамическое упражнение, взрослые:
"Золото": Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская (женская пара);
Динамическое упражнение, юниоры:
- «Бронза»: Владислав Репетий, Максим Марковский
(мужская пара);
- «Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий
Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).
Напомним
Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская стала бронзовым призером чемпионата Европы в категории до 87 кг, набрав 235 кг в сумме.