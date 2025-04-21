Украина собрала щедрый урожай наград: 13 медалей на ЧЕ по акробатике

Сборная Украины по спортивной акробатике завоевала 13 медалей на чемпионате Европы в Люксембурге. Среди них – три золотые, три серебряные и семь бронзовых. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Общий список призеров выглядит следующим образом:

Многоборье, взрослые:

«Золото»: Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская (женская пара);

«Серебро»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец (смешанная пара);

«Бронза»: Элина Козачанская, Карина Островская, Алина Пугач (женская группа).

Многоборье, юниоры:

«Серебро»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская пара);

«Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).

Балансовое упражнение, взрослые:

«Золото»: Евфросиния Кривицкая, Иван Лабунец (смешанная пара);

«Серебро»: Тарас Яруш, Юрий Савка, Станислав Кукурудз, Юрий Пуш (мужская группа);

«Бронза»: Ангелина Чернявская, Рузанна Вечерук (женская пара).

Балансовое упражнение, юниоры:

«Бронза»: Глеб Гончарук, Артем Шаповал (мужская пара);

«Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).

Динамическое упражнение, взрослые:

"Золото": Рузанна Вечерук, Ангелина Чернявская (женская пара);

Динамическое упражнение, юниоры:

«Бронза»: Владислав Репетий, Максим Марковский (мужская пара);

«Бронза»: Николай Хасанов, Николай Сорока, Дмитрий Борщевский, Владимир Репетий (мужская группа).

Напомним

Украинская тяжелоатлетка Анастасия Маневская стала бронзовым призером чемпионата Европы в категории до 87 кг, набрав 235 кг в сумме.