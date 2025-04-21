Українська важкоатлетка Манєвська здобула бронзу ЧЄ в Кишиневі
Київ • УНН
Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою ЧЄ в Кишиневі (до 87 кг), набравши 235 кг у сумі. Це її четверта поспіль "велика" медаль ЧЄ, раніше здобувала три срібла.
Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі, повідомили у Мінмолодьспорту у понеділок, пише УНН.
Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська - бронзова призерка чемпіонату Європи в Кишиневі (Молдова)
Деталі
У ваговій категорії до 87 кг українська спортсменка посіла 5-те у ривку (105 кг), стала 4-тою у поштовху (130 кг) і набрала 235 кг у сумі двоборства. Цей результат приніс їй бронзову медаль.
"Велику" медаль на чемпіонатах Європи Анастасія Манєвська здобула вчетверте поспіль у своїй кар'єрі. До цього вона тричі ставала віцечемпіонкою континентальних першостей.
Українська важкоатлетка виборола три медалі Кубка світу в Таїланді09.04.24, 18:14 • 25658 переглядiв