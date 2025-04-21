Українська важкоатлетка Манєвська здобула бронзу ЧЄ в Кишиневі

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі, повідомили у Мінмолодьспорту у понеділок, пише УНН.

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська - бронзова призерка чемпіонату Європи в Кишиневі (Молдова) - повідомили у Мінмолодьспорту.

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У ваговій категорії до 87 кг українська спортсменка посіла 5-те у ривку (105 кг), стала 4-тою у поштовху (130 кг) і набрала 235 кг у сумі двоборства. Цей результат приніс їй бронзову медаль.

"Велику" медаль на чемпіонатах Європи Анастасія Манєвська здобула вчетверте поспіль у своїй кар'єрі. До цього вона тричі ставала віцечемпіонкою континентальних першостей.

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