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Українська важкоатлетка Манєвська здобула бронзу ЧЄ в Кишиневі

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою ЧЄ в Кишиневі (до 87 кг), набравши 235 кг у сумі. Це її четверта поспіль "велика" медаль ЧЄ, раніше здобувала три срібла.

Українська важкоатлетка Манєвська здобула бронзу ЧЄ в Кишиневі
Федерація важкої атлетики України @ Facebook

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи у категорії до 87 кг, набравши 235 кг у сумі, повідомили у Мінмолодьспорту у понеділок, пише УНН.

Українська важкоатлетка Анастасія Манєвська - бронзова призерка чемпіонату Європи в Кишиневі (Молдова)

- повідомили у Мінмолодьспорту.

Деталі

У ваговій категорії до 87 кг українська спортсменка посіла 5-те у ривку (105 кг), стала 4-тою у поштовху (130 кг) і набрала 235 кг у сумі двоборства. Цей результат приніс їй бронзову медаль.

"Велику" медаль на чемпіонатах Європи Анастасія Манєвська здобула вчетверте поспіль у своїй кар'єрі. До цього вона тричі ставала віцечемпіонкою континентальних першостей.

Українська важкоатлетка виборола три медалі Кубка світу в Таїланді09.04.24, 18:14 • 25658 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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