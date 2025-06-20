Украина требует отстранить российских пловцов-армейцев с Чемпионата Мира

Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет Украины и Федерация подводного спорта и подводной деятельности Украины призвали руководство Международной Ассоциации Всемирных игр и Международной федерации подводного спорта отстранить российских "нейтральных" атлетов по подводному спорту от участия в XII Всемирных играх. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодёжьспорта.

Детали

Подписанты письма указали на нарушение рекомендаций МОК о нейтралитете атлетов из страны-агрессора.

Сообщается, что в перечне атлетов, получивших нейтральный статус для выступлений на XII Всемирных играх, есть российские атлеты по подводному спорту екатерина михайлушкина и алексей федкин.

Украинская сторона привела конкретные факты, свидетельствующие, что упомянутые атлеты являются членами Центрального спортивного клуба армии РФ. Кроме того, членом ЦСКА является тренер по подводному спорту, руководитель делегации анастасия глухих.

Призываем рассмотреть и проверить приведённые факты о указанных атлетах и принять меры для отстранения российских агентов гибридного влияния, которые не соответствуют критериям нейтральности, от участия во Всемирных играх, которые состоятся в городе Чэнду (Китайская Народная Республика) - говорится в обращении.

В документе также отмечается, что Украина в очередной раз подтверждает свою неизменную позицию: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российские и белорусские атлеты должны быть отстранены от участия в международном спортивном движении в любом статусе.

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Напомним

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