Представители санного спорта РФ отстранены от соревнований Олимпиады-2026 18 июня 2025
Киев • УНН
Международная федерация санного спорта продлила отстранение спортсменов и представителей РФ от всех соревнований. Решение касается и олимпийской квалификации на Игры 2026 года.
73-й Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение продлить отстранение спортсменов и представителей россии от всех соревнований под эгидой FIL. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Украины и национальной олимпийской сборной Украины.
Детали
18 июня в Тампере (Финляндия) на 73-м Конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL), несмотря на "оживленную дискуссию" среди делегатов, было принято решение отстранить спортсменов и представителей рф от всех соревнований под эгидой FIL. Имеется в виду также олимпийская квалификация на зимние Игры в Милане и Кортине 2026 года.
В итоге 24 делегата поддержали сохранение действующего отстранения (решения 2022 и 2024 годов). Также есть те, кто выступил против - 7 делегатов. Среди прочего, 1 бюллетень был признан недействительным.
Также отклонена идея участия представителей россии в нейтральном статусе (AIN).
Конгресс четко выразил свою позицию. Это решение отражает нашу общую ответственность за честное и безопасное соревнование. Мы уважаем разнообразие мнений, особенно среди спортсменов
Национальный олимпийский комитет Украины во главе с Вадимом Гутцайтом приветствовал решение Международной федерации санного спорта.
FIL подтвердила свою приверженность принципам добросовестности, безопасности и солидарности в международном спорте
Напомним
НОК, Минспорта и Федерация фехтования Украины призвали не допустить россиянку, майора ВС РФ и доверенное лицо путина, к выборам в комиссию атлетов FIE. Это нарушает принципы FIE и рекомендации МОК.
Украина призывает отстранить российского спортсмена Дмитрия Бешенца, который поддерживает войну РФ против Украины, от участия во Всемирных играх по джиу-джитсу.
В прошлом году Национальный олимпийский комитет Украины предлагал отстранить россиян от участия в Олимпиаде в Париже.