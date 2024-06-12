НОК України пропонує не пускати на Олімпіаду трьох росіянок і білоруску
Київ • УНН
Національний олімпійський комітет України пропонує відсторонити від участі в Олімпіаді в Парижі трьох російських борчинь і білоруського спортсмена за відкриту підтримку військових дій Росії проти України.
Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт і ще двоє українських спортивних чиновників звернулися до Міжнародного олімпійського комітету з пропозицією не допустити на Олімпіаду в Парижі трьох росіянок і білоруску, які "відкрито підтримують воєнні дії проти України". Про це, як повідомив 12 червня сайт НОК України, йдеться в листі, надісланому на адресу МОК, передає УНН.
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Титулована російська борчиня Дінара Кудаєва опублікувала допис про смерть свого батька, який загинув на війні проти України, та закликала вшанувати окупанта як "героя". Цей допис підтримали ще двоє російських борчинь – Ольга Хорошавцева та Наталія Малищева, які вподобали публікацію. Ольга Хорошавцева також залишила коментар зі словами підтримки під дописом Кудаєвої
Як повідомляє сайт НОК, білоруска Ірина Курачкіна, яка претендує на статус індивідуального нейтрального атлета, здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх.
"Однак у 2023 році Курачкіна брала участь у пропагандистських заходах разом із Віктором Лукашенком, сином президента Білорусі. Віктор Лукашенко був підданий санкціям з боку Канади, ЄС, США, Австралії, Нової Зеландії та Великої Британії за підтримку російської агресії", – інформує Національний олімпійський комітет.
Україна знову закликала МОК позбавити російських та білоруських борців ліцензій на Олімпійські ігри12.06.24, 16:15 • 30029 переглядiв