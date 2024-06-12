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Україна знову закликала МОК позбавити російських та білоруських борців ліцензій на Олімпійські ігри

Україна знову закликала МОК позбавити російських та білоруських борців ліцензій на Олімпійські ігри

Київ • УНН

 • 30029 перегляди

Україна закликає МОК відсторонити російських та білоруських борців, які підтримують війну, від участі в Олімпіаді 2024 року через їхню відкриту підтримку російського вторгнення.

Україна знову звернулась до Міжнародного олімпійського комітету із закликом позбавити російських та білоруських борців ліцензій на Олімпійські ігри. У листі, який направили МОК, наведені факти підтримки війни даними атлетами, передає УНН із посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Очільник Мінмолодьспорту Матвій Бідний, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт та президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко надіслали спільного листа Міжнародному олімпійському комітету у зв’язку з кваліфікацією на Париж-2024 представників російської федерації і білорусі, які відкрито підтримують воєнні дії проти України.

"Федерація спортивної боротьби росії назвала спортсменів, які візьмуть участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року. Звертаємо увагу, що вказані спортсмени підтримують війну в Україні, політику російського диктатора та не відповідають достатнім критеріям, для отримання статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN). Зокрема, це Дінара Кудаєва, Наталія Малишева, Ольга Хорошавцева та Ірина Курачкіна", - зазначено у повідомленні.

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У листі наведені факти підтримки війни даними атлетами. Підписанти просять взяти до уваги дану інформацію та забезпечити запобігання участі російських та білоруських спортсменів, що є членами військових організацій або прихильниками війни проти України, в Олімпійських іграх.

Крім того в Україні наголосили, що вся російська та білоруська спортивна спільнота є інструментом державної політики країн-агресорів, і спортсмени із російським та білоруським громадянством не можуть відповідати достатнім критеріям для набуття статусу індивідуального нейтрального атлета (AIN). Це підриває основи міжнародного спортивного співтовариства та ставить під сумнів справедливість та неупередженість у спортивних змаганнях.

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"Непохитною залишається й позиція України: доки російські війська з підтримкою уряду білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських спортсменів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі", - резюмували у відомстві.

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