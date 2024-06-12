Украина снова обратилась к Международному олимпийскому комитету с призывом лишить российских и белорусских борцов лицензий на Олимпийские игры. В письме, которое направили МОК, приведены факты поддержки войны данными атлетами, передает УНН со ссылкой на Минмолодежспорта.

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Глава Минмолодежспорта Матвей Бедный, президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету в связи с квалификацией на Париж-2024 представителей российской федерации и беларуси, которые открыто поддерживают военные действия против Украины.

"Федерация спортивной борьбы россии назвала спортсменов, которые примут участие в Летних Олимпийских играх 2024 года. Обращаем внимание, что указанные спортсмены поддерживают войну в Украине, политику российского диктатора и не соответствуют достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). В частности, это Динара Кудаева, Наталья Малышева, Ольга Хорошавцева и Ирина Курачкина", - говорится в сообщении.

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В письме приведены факты поддержки войны данными атлетами. Подписанты просят принять во внимание данную информацию и обеспечить предотвращение участия российских и белорусских спортсменов, являющихся членами военных организаций или сторонниками войны против Украины, в Олимпийских играх.

Кроме того, в Украине отметили, что все российское и белорусское спортивное сообщество является инструментом государственной политики стран-агрессоров, и спортсмены с российским и белорусским гражданством не могут соответствовать достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). Это подрывает основы международного спортивного сообщества и ставит под сомнение справедливость и беспристрастность в спортивных соревнованиях.

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"Непоколебимой остается и позиция Украины: пока российские войска с поддержкой правительства беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских спортсменов в любых международных соревнованиях в любом статусе", - резюмировали в ведомстве.