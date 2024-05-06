Олимпиада-2024: Франция готовится к беспрецедентному вызову в сфере кибербезопасности

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В Белой Церкви Киевской области водитель автомобиля Dodge сбил мужчину и женщину, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего они были госпитализированы с телесными повреждениями и начато уголовное расследование.
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