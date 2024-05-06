Олимпиада-2024: Франция готовится к беспрецедентному вызову в сфере кибербезопасности

Этим летом на фоне Олимпийских игр Париж 2024 готовится столкнуться с беспрецедентным вызовом в сфере кибербезопасности. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление гендиректора Французского национального агентства по информационной безопасности (ANSSI) Винсента Струбеля, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Париж даже платил "этическим хакерам" за стресс-тестирование их систем и использовал искусственный интеллект, чтобы помочь им провести сортировку угроз.

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Мы не можем предотвратить все нападения, не будет Игр без нападений, но мы должны ограничить их влияние на Олимпиаду - объяснил Струбель в разговоре с журналистами.

По его словам, в этом году Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентным уровнем угрозы, однако Франция провела невероятный объем подготовительной работы.

Французские специалисты также будут использовать искусственный интеллект, помогающий им сортировать угрозы.

Искусственный интеллект помогает нам отличить неприятность от катастрофы - рассказал управляющий директор по ИТ на Paris 2024 Франц Регул.

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Дополнение

Как известно, в 2018 году компьютерный вирус под названием "Олимпийский разрушитель" был использован для атаки на церемонию открытия зимних Игр в Пхенчхане.

Несмотря на то, что рф отрицает свою причастность к этому инциденту, Министерство юстиции США в 2020 году выдвинуло обвинения шести российским хакерам. В Вашингтоне уверены, что они были причастны к атаке на Олимпийские игры в Париже.

Также в этом году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "не сомневается", в том, что Россия нацелится на Олимпийские игры в Париже этим летом.

Напомним

Музей Лувр планирует выставить знаменитую картину "Мона Лиза" Леонардо да Винчи в отдельном зале перед предстоящей Олимпиадой, чтобы справиться с ожидаемым наплывом посетителей.