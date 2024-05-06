Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки
Київ • УНН
Олімпіада в Парижі 2024 року стикається з безпрецедентним викликом кібербезпеки. У зв'язку з цим французькі фахівці також використовуватимуть штучний інтелект, що допоможе їм у боротьбі з кіберзагрозами
Цього літа на тлі Олімпійських ігор Париж 2024 готується зіткнутися з безпрецедентним викликом у сфері кібербезпеки. Про це пише Reuters з посиланням на заяву гендиректора Французького національного агентства з інформаційної безпеки (ANSSI) Вінсента Струбеля, передає УНН.
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Зазначається, що Париж навіть платив "етичним хакерам" за стрес-тестування їхніх систем і використовував штучний інтелект, щоб допомогти їм провести сортування загроз.
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За його словами, цьогоріч Олімпійські ігри зіткнулися з безпрецедентним рівнем загрози, проте Франція провела неймовірний обсяг підготовчої роботи.
Французькі фахівці також використовуватимуть штучний інтелект, що допомагає їм сортувати загрози.
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Доповнення
Як відомо, у 2018 році комп'ютерний вірус під назвою "Олімпійський руйнівник" був використаний для атаки на церемонію відкриття зимових Ігор у Пхенчхані.
Попри те, що рф заперечує свою причетність до цього інциденту, Міністерство юстиції США у 2020 році висунуло звинувачення шістьом російським хакерам. У Вашингтоні впевнені, що вони були причетні до атаки на Олімпійські ігри в Парижі.
Також цьогоріч президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "не має сумнівів", у тому, що росія націлиться на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.
Нагадаємо
Музей Лувр планує виставити знамениту картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в окремому залі перед майбутньою Олімпіадою, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів.