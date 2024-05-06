Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки

ukenru
19:41 • 24194 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 71739 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 101750 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 105390 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 214341 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151002 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142419 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131135 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121274 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112709 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
66 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 141769 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 115939 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121527 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 127640 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103081 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 214356 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 375129 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 434628 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443514 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353350 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 101733 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121527 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 115939 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95776 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106107 перегляди
Актуальне
Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки

Олімпіада-2024: Франція готується до безпрецедентного виклику у сфері кібербезпеки

Київ • УНН

 • 16186 перегляди

Олімпіада в Парижі 2024 року стикається з безпрецедентним викликом кібербезпеки. У зв'язку з цим французькі фахівці також використовуватимуть штучний інтелект, що допоможе їм у боротьбі з кіберзагрозами

Цього літа на тлі Олімпійських ігор Париж 2024 готується зіткнутися з безпрецедентним викликом у сфері кібербезпеки. Про це пише Reuters з посиланням на заяву гендиректора Французького національного агентства з інформаційної безпеки (ANSSI) Вінсента Струбеля, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що Париж навіть платив "етичним хакерам" за стрес-тестування їхніх систем і використовував штучний інтелект, щоб допомогти їм провести сортування загроз.

35 країн вже дали згоду відправити військових та поліцію до Франції на час Олімпіади - ЗМІ29.03.24, 15:40 • 63355 переглядiв

Ми не можемо запобігти всім нападам, не буде Ігор без нападів, але ми повинні обмежити їхній вплив на Олімпіаду

- пояснив Струбель у розмові з журналістами.

За його словами, цьогоріч Олімпійські ігри зіткнулися з безпрецедентним рівнем загрози, проте Франція провела неймовірний обсяг підготовчої роботи. 

Французькі фахівці також використовуватимуть штучний інтелект, що допомагає їм сортувати загрози. 

Штучний інтелект допомагає нам відрізнити неприємність від катастрофи

- розповів керуючий директор з ІТ на Paris 2024 Франц Регул.

Париж-2024: стартувала естафета Олімпійського вогню16.04.24, 14:21 • 21912 переглядiв

Доповнення

Як відомо, у 2018 році комп'ютерний вірус під назвою "Олімпійський руйнівник" був використаний для атаки на церемонію відкриття зимових Ігор у Пхенчхані.

Попри те, що рф заперечує свою причетність  до цього інциденту, Міністерство юстиції США у 2020 році висунуло звинувачення шістьом російським хакерам. У Вашингтоні впевнені, що вони були причетні до атаки на Олімпійські ігри в Парижі.

Також цьогоріч президент Франції Еммануель Макрон заявив, що  "не має сумнівів", у тому, що росія націлиться на Олімпійські ігри в Парижі цього літа.

Нагадаємо

Музей Лувр планує виставити знамениту картину "Мона Ліза" Леонардо да Вінчі в окремому залі перед майбутньою Олімпіадою, щоб впоратися з очікуваним напливом відвідувачів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Новини СвітуОлімпіада
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47