35 стран уже дали согласие отправить военных и полицию во Францию на время Олимпиады - СМИ

Франция обратилась к 45 иностранным государствам с просьбой предоставить несколько тысяч дополнительных военных, полицейских и гражданских сотрудников для обеспечения безопасности Олимпийских игр в Париже этим летом. 35 из них уже согласились объединить усилия для обеспечения безопасности игр. Как пишет УНН, об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает Reuters.

Детали

Страна планирует ежедневно привлекать около 45 000 французских полицейских и сил безопасности, 20 000 частных охранников и около 15 000 военных для защиты мероприятия.

При этом французское правительство повысило уровень безопасности до самого высокого за последние дни.

Контекст безопасности, особенно в последние недели, означает чрезвычайную бдительность в отношении безопасности этих Олимпийских игр - заявил изданию французский военный чиновник.

По данным французского правительства и источника в министерстве внутренних дел, в январе был сделан запрос в 45 стран с просьбой о помощи в усилении потенциала более чем 2 000 человек, как военных, так и невоенных.

Просьба о помощи касалась как военных, так и полицейских миссий, включая моторизованные и конные бригады, экспертов по подделке документов, специалистов по разминированию, специалистов по борьбе с беспилотниками и кинологов.

В четверг Польша заявила, что присоединяется к международным усилиям, отправив войска, в том числе кинологов со служебными собаками. В марте Германия заявила, что также внесет свой вклад.

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Другие европейские союзники, включая Великобританию и Италию, также примут участие, предоставив десятки полицейских для патрулирования улиц, сообщили дипломаты.

Источник во французском правительстве сообщил, что на данный момент 35 стран ответили положительно.

Израиль и США также пришлют свои собственные силы безопасности, сообщили источники.

Добавим

На международные спортивные мероприятия не редко приглашают иностранную полицию, чтобы помочь справиться с большим количеством иностранных посетителей, но просьбы о военной помощи поступают реже. На последнем Чемпионате мира по футболу в Катаре Франция оказала военную поддержку местным властям, отправив кинологов и персонал для борьбы с беспилотниками.

"Это классический подход принимающих стран к организации крупных международных мероприятий: так было во время Чемпионата мира по регби (2023 года)", - сказал представитель министерства внутренних дел, добавив, что 160 сотрудников европейских сил безопасности были задействованы на турнире в сентябре прошлого года.

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