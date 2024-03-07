Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Киев • УНН
Франция внедряет беспрецедентные меры безопасности для проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже, включая ограничение свободного публичного просмотра церемонии открытия вдоль реки Сены, закрытие воздушного пространства в радиусе 150 км и меры против потенциальных угроз со стороны беспилотников.
Франция готовится к беспрецедентному усилению мер безопасности Париже накануне Олимпийских игр. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
В частности, французское правительство объявило, что туристам не позволят свободно наблюдать за церемонией открытия Олимпийских игр в Париже вдоль реки Сены. Свободный доступ будет только по приглашениям.
Организаторы Игр планировали грандиозную церемонию открытия 26 июля для 600 тысяч человек, большинство из которых могли бы наблюдать за ней бесплатно с берегов реки.
Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico29 января 2024, 11:21 • 23124 просмотра
Однако в начале этого года общее количество зрителей было уменьшено до около 300 тысяч. А накануне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что 104 тысячи из них будут владельцами платных билетов с местами вдоль нижних берегов реки, а еще 222 тысяч будут наблюдать бесплатно с верхних берегов.
Кроме того, во время церемонии планируется беспрецедентное закрытие аэропортов и воздушного пространства в радиусе 150 км.
Дополнение
В то же время исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дюби настаивает на том, что они хотят сохранить зрелищный уникальный парад спортсменов по реке Сена, не рискуя при этом своей безопасностью.
По его словам, во Франции даже предусмотрели меры по противодействию беспилотникам.
Сейчас беспилотники можно использовать как оружие, и есть целый план, разработанный министерством, и он очень сложный, чтобы справиться с этим вызовом
Напомним
Украинские спортсмены требуют запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года из-за их поддержки российской против Украины.
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Китай обещает углублять отношения с россией
После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук
россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая
В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф
Франция расширит подготовку украинских военных в этом году
В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР
Гуманитарные грузы имеют возможность проезда через блокадные пути на границе - Демченко
враг уменьшил активность своей авиации на Херсонском направлении
россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший
Популярные
В Финляндии 5 украинцам заплатили тысячи евро за работу после более чем годовой задержки
российская дезинформация утверждает, что Украина планирует депортировать харьковчан - SPRAVDI
В Херсоне коллаборантке грозит 15 лет за незаконную "паспортизацию" и содействие депортации украинцев
В Германии предлагают сократить помощь новым украинским беженцам
Ким Чен Ын возглавляет военные учения и призывает к подготовке к войне
Публикации
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана
У соратника Гройсмана попытались объяснить как "на бумаге" отремонтировали лицей, пострадавший от ракетного удара: детали
Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже
Франция внедряет беспрецедентные меры безопасности для проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже, включая ограничение свободного публичного просмотра церемонии открытия вдоль реки Сены, закрытие воздушного пространства в радиусе 150 км и меры против потенциальных угроз со стороны беспилотников.
Китай обещает углублять отношения с россией
Министр иностранных дел Китая обвинил США в подавлении Китая, пообещал углубить связи с россией и подчеркнул важность "многополярного мирового порядка", в котором не доминирует гегемония США.
После случая с "сергей котов", в акватории Черного моря затишье, но впоследствии увидим преемника в "донном флоте" - Плетенчук
После потопления российского корабля "сергей котов" в Черном море наблюдается временное затишье, но вскоре Россия перебросит еще один корабль для выполнения своих задач, сообщил спикер ВМС Украины.
россияне ударили авиабомбой по Волчанску на Харьковщине: есть погибшая
российская управляемая авиабомба упала на Волчанск в Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, еще одна получила ранения, а также были повреждены по меньшей мере 12 частных домов.
В Финляндии вынесен первый приговор бизнесмену за нарушение санкций ЕС в отношении рф
Французский бизнесмен в Финляндии был осужден за нарушение санкций ЕС против россии, что стало первым подобным приговором в стране.
Франция расширит подготовку украинских военных в этом году
С начала российского вторжения Франция подготовила около 10 000 украинских военнослужащих и планирует расширить свои учебные программы на военно-воздушную и военно-морскую сферы до 2024 года.
В городах рф активно распространяют листовки с призывом к сотрудничеству с украинской разведкой - ГУР
Граждане россии распространяют листовки с призывами присылать информацию в Главное управление разведки Министерства обороны Украины в разных городах рф.
Гуманитарные грузы имеют возможность проезда через блокадные пути на границе - Демченко
Польские фермеры блокируют дороги на пограничных пунктах пропуска, но гуманитарные и важные грузы все еще могут проехать в Украину.
враг уменьшил активность своей авиации на Херсонском направлении
россияне уменьшили авиационную активность на херсонском направлении, летая над Азовским или Черным морем вместо того, чтобы использовать управляемые бомбы, как это было раньше.
россияне с утра обстреливают Херсон: есть пострадавший
45-летний мужчина получил ранения в Херсоне после того, как российские войска утром обстреляли город, повредив частный дом, гараж и автомобили.