Франция готовит беспрецедентные меры безопасности на церемонии открытия Олимпиады в Париже

Франция готовится к беспрецедентному усилению мер безопасности Париже накануне Олимпийских игр. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

В частности, французское правительство объявило, что туристам не позволят свободно наблюдать за церемонией открытия Олимпийских игр в Париже вдоль реки Сены. Свободный доступ будет только по приглашениям.

Организаторы Игр планировали грандиозную церемонию открытия 26 июля для 600 тысяч человек, большинство из которых могли бы наблюдать за ней бесплатно с берегов реки.

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Однако в начале этого года общее количество зрителей было уменьшено до около 300 тысяч. А накануне министр внутренних дел Жеральд Дарманен заявил, что 104 тысячи из них будут владельцами платных билетов с местами вдоль нижних берегов реки, а еще 222 тысяч будут наблюдать бесплатно с верхних берегов.

Кроме того, во время церемонии планируется беспрецедентное закрытие аэропортов и воздушного пространства в радиусе 150 км.

Дополнение

В то же время исполнительный директор Олимпийских игр Кристоф Дюби настаивает на том, что они хотят сохранить зрелищный уникальный парад спортсменов по реке Сена, не рискуя при этом своей безопасностью.

По его словам, во Франции даже предусмотрели меры по противодействию беспилотникам.

Сейчас беспилотники можно использовать как оружие, и есть целый план, разработанный министерством, и он очень сложный, чтобы справиться с этим вызовом - заявил Дюби.

Напомним

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