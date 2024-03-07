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Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

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Франція готує безпрецедентні заходи безпеки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі

Київ • УНН

 • 23821 перегляди

Франція впроваджує безпрецедентні заходи безпеки для проведення Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, включаючи обмеження вільного публічного перегляду церемонії відкриття вздовж річки Сени , закриття повітряного простору в радіусі 150 км і заходи проти потенційних загроз з боку безпілотників.

Франція готує безпрецедентні заходи безпеки на церемонії відкриття Олімпіади в Парижі

Франція готується до безпрецедентного посилення заходів безпеки Парижі напередодні Олімпійських ігор. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі 

Зокрема, французький уряд оголосив, що  туристам не дозволять вільно спостерігати за церемонією відкриття Олімпійських ігор у Парижі вздовж річки Сени. Вільний доступ буде лише за запрошеннями.

Організатори Ігор планували грандіозну церемонію відкриття 26 липня для 600 тисяч людей, більшість з яких могли б спостерігати за нею безкоштовно з берегів річки.

Франція не хоче політизувати літні Олімпійські ігри у Парижі - Politico29.01.24, 13:21 • 24419 переглядiв

Проте початку цього року загальна кількість глядачів була зменшена до близько 300 тисяч. А напередодні міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен заявив, що 104 тисячі з них будуть власниками платних квитків з місцями вздовж нижніх берегів річки, а ще 222 тисяч спостерігатимуть безплатно з верхніх берегів.

Окрім того, під час церемонії планується безпрецедентне закриття аеропортів і повітряного простору в радіусі 150 км.

Доповнення

Водночас виконавчий директор Олімпійських ігор Крістоф Дюбі наполягає на тому, що вони хочуть зберегти видовищний унікальний парад спортсменів річкою Сена, не ризикуючи при цьому своєю безпекою.

За його словами, у Франції навіть передбачили заходи з протидії безпілотникам. 

Наразі безпілотники можна використовувати як зброю, і є цілий план, розроблений міністерством, і він дуже складний, щоб впоратися з цим викликом

- заявив Дюбі.

Нагадаємо

Українські спортсмени вимагають заборонити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді 2024 року через їхню підтримку російської проти України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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