Франція не хоче політизувати літні Олімпійські ігри у Парижі - Politico

Невдовзі у Парижі пройдуть літні Олімпійські ігри 2024. При цьому Франція не бажає, щоб фокус увагу був перетягнутий в сферу геополітики. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

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Менше ніж за 200 днів Париж готується прийняти світову спільноту на 33-ті літні Олімпійські ігри. Франція прагне, аби дійство не було "заплямоване" питаннями геополітики.

Видання пише, що організатори Олімпіади постали перед низкою внутрішніх і зовнішніх проблем. Суспільство збентежене, зокрема, суперечкою щодо громадського транспорту, питаннями тероризму, безпритульності, російсько-українською війною, а також війною Ізраїлю та ХАМАСу.

Науковий директор Інституту міжнародних і стратегічних відносин Лукас Обен переконаний, що нині найнапруженіщий час, який людство могло спостерігати після закінчення холодної війни. Відтак, літні Олімпійські ігри у Парижі теж матимуть політичних характер.

Усі Олімпійські ігри з моменту створення у 1896 році були політичними та геополітичними. Сьогодні дуже високий рівень уваги. І це, мабуть, найнапруженіший момент, який ми бачили з часів закінчення холодної війни. Отже, ми побачимо дуже політизовані Ігри