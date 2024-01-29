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Франція не хоче політизувати літні Олімпійські ігри у Парижі - Politico

Франція не хоче політизувати літні Олімпійські ігри у Парижі - Politico

Київ • УНН

 • 24419 перегляди

Париж готується прийняти літні Олімпійські ігри 2024 року. Визнаючи напружений геополітичний контекст, організатори прагнуть зосередитися на спорті.

Невдовзі у Парижі пройдуть літні Олімпійські ігри 2024. При цьому Франція не бажає, щоб фокус увагу був перетягнутий в сферу геополітики. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Менше ніж за 200 днів Париж готується прийняти світову спільноту на 33-ті літні Олімпійські ігри. Франція прагне, аби дійство не було "заплямоване" питаннями геополітики.

Видання пише, що організатори Олімпіади постали перед низкою внутрішніх і зовнішніх проблем. Суспільство збентежене, зокрема, суперечкою щодо громадського транспорту, питаннями тероризму, безпритульності, російсько-українською війною, а також війною Ізраїлю та ХАМАСу.

Науковий директор Інституту міжнародних і стратегічних відносин Лукас Обен переконаний, що нині найнапруженіщий час, який людство могло спостерігати після закінчення холодної війни. Відтак, літні Олімпійські ігри у Парижі теж матимуть політичних характер.

Усі Олімпійські ігри з моменту створення у 1896 році були політичними та геополітичними. Сьогодні дуже високий рівень уваги. І це, мабуть, найнапруженіший момент, який ми бачили з часів закінчення холодної війни. Отже, ми побачимо дуже політизовані Ігри

– сказав Лукас Обен.

Президент організаційного комітету Ігор Тоні Естанге визнав, що не хоче бачити політику головною темою Олімпіади.

Це правда, що міжнародний контекст сьогодні особливо напружений. Але це залежить від нас. Можемо говорити про спорт і не надто політизувати цю тему

– наголосив Тоні Естанге

У Південній Кореї стартували зимові Юнацькі Олімпійські ігри 202419.01.24, 15:54 • 26418 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Олімпіада
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