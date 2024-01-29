Франция не хочет политизировать летние Олимпийские игры в Париже - Politico

Вскоре в Париже пройдут летние Олимпийские игры 2024. При этом Франция старается, чтобы фокус внимания не был перетянут в сферу геополитики. Об этом сообщает Politico, передает УНН.

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Менее чем через 200 дней Париж готовится принять мировое сообщество на 33-й выпуск летних Олимпийских игр. Франция стремится, чтобы Игры не были "запятнаны" вопросами геополитики.

Издание пишет, что организаторы Олимпиады столкнулись с рядом внутренних и внешних проблем. Общество волнуют споры об общественном транспорте, вопросы терроризма, бездомности, российско-украинская война, война Израиля и ХАМАС.

Научный директор Института международных и стратегических отношений Лукас Обен убежден, что сейчас самое напряженное время для человечества после окончания холодной войны. Поэтому летние Олимпийские игры в Париже тоже будут иметь политический характер.

Все Олимпийские игры с момента создания Игр в 1896 году были политическими и геополитическими. Сегодня очень высокий уровень внимания. Это самый напряженный момент, который мы видели со времен окончания холодной войны. И мы увидим очень политизированные Игры - сказал Лукас Обен.

Президент организационного комитета Игр Тони Эстанге также признал, что не хочет видеть политику главной темой Олимпиады.

Это правда, что международный контекст сегодня особенно напряженный. Но это зависит от нас: можем говорить о спорте и не слишком политизировать эту тему - подчеркнул Тони Эстанге

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