Теракт в москве вызывает беспокойство во Франции относительно безопасности Олимпиады

Теракт в ТЦ "Крокус Сити Холл" под москвой вызвал опасения во Франции по обеспечению безопасности на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщает Guardian, передает УНН.

Детали

Во Франции нападение на московский концертный зал, где погибло более 130 человек, вызвало серьезные опасения относительно безопасности ближайших Олимпийских игр в Париже.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Олимпийские игры могут стать будущей целью для террористических группировок.

Франция, выступающая за универсальные ценности и секуляризм, оказывается под особым риском, особенно во время крупных событий, таких как Олимпийские игры - заявил Жеральд Дарманен.

Однако министр отметил, что французские правоохранительные органы и разведывательные службы будут готовы к вызовам.

Французская полиция, жандармы, префекты, разведывательные службы будут готовы... У нас очень эффективная система разведки - отметил Жеральд Дарманен.

Добавим

По информации, руководители спецслужб проведут совещание в четверг, чтобы "обсудить все итоги атаки на москву".

Напомним

В связи с пятничным нападением на ТЦ "Крокус Сити Холл" под москвой Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране.

Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф