Во Франции повысили уровень террористической угрозы после смертельного теракта в рф

Франция повышает уровень террористической угрозы после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холл".

Об этом сообщает Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в X, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил о повышении уровня террористической угрозы в стране в связи с пятничным нападением на концертный зал под Москвой.

После нападения в москве сегодня вечером в Елисейском дворце президент созвал совет по обороне и безопасности. Учитывая то, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку, и угрозы, которые довлеют над нашей страной, мы решили повысить наш уровень террористической угрозы до самого высокого уровня: чрезвычайная ситуация - заявил Габриэль Атталь.

Напомним

22 марта в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба, где по меньшей мере 137 человек погибли, а более 180 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

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