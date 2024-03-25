Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая
Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни
россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState
рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света
Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе
Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.
российские беспилотники движутся в направлении Одесской области
российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
Популярные
"Эта неделя дала много результатов": Зеленский рассказал о новых пакетах финансовой и военной помощи от партнеров
В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф
В Кривом Роге ввели экстренные отключения света
В Италии призвали россию не использовать теракт в подмосковье для эскалации войны против Украины
Повреждение рф объектов "Нафтогаза" на западе: атака не повлияет на поставки голубого топлива
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая
Четырех обвиняемых в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" арестовали до 22 мая. Им грозит пожизненное заключение после нападения, в результате которого погибли 137 человек и более 180 получили ранения.
Харьков: Пожар в жилом доме унес две жизни
В Харькове в результате пожара в многоквартирном доме погибли 78-летняя женщина и мужчина 2004 года рождения.
россияне продвинулись вперед в Новомихайловке - DeepState
Войска рф продвинулись вперед в Новомихайловке и окрестностях, проводя интенсивные обстрелы и штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.
рф атакует Одессу: повреждена энергетическая инфраструктура и часть города без света
Вражеское нападение на Одессу повредило энергетическую инфраструктуру, что привело к частичному отключению электроэнергии в городе.
Израильские войска оцепили еще две больницы в Газе
Израильские войска оцепили еще две больницы, Аль-Амаль и Насер, в секторе Газа.
Сообщено об обнаружении ударных вражеских БПЛА на юге Николаевщины.
Воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников на юге Николаевской области с северным вектором движения.
российские беспилотники движутся в направлении Одесской области
Военно-воздушные Силы Украины информируют о группах вражеских беспилотников, которые направляются на северо-запад в направлении Одесской области со стороны Черного моря.
российские войска усиливают атаки с целью прорыва к Часовому Яру - DeepState
Войска рф усиливают атаки вдоль железнодорожного пути к востоку от Часового Яра на востоке Украины, стремясь прорваться в город.
Зафиксирована ракетная угроза в Одесской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о ракетной угрозе в Одесской области.
рф утверждает, что Польша отправляет 20 000 наемников с преступным прошлым в Украину
российские источники распространяют дезинформацию о том, что Польша планирует отправить в Украину 20 000 наемников с криминальным прошлым, что было опровергнуто как польскими, так и украинскими официальными лицами как безосновательное обвинение, направленное на дестабилизацию региона.