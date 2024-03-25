Теракт в московском концертном зале: 4 подозреваемых задержаны до 22 мая

В рф четырем обвиняемым в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

Суд в москве установил меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 мая для четырех человек, подозреваемых во вчерашнем теракте в концертном зале.

Всех четверых обвиняют в терроризме.

Кроме того, всем участникам грозит пожизненное заключение.

Напомним

Теракт произошел в пятницу вечером в подмосковном "Крокус Сити Холл", где по меньшей мере 137 человек погибли, а более 180 получили ранения.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya