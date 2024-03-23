ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за вооруженное нападение на концертный зал в Москве в пятницу, 22 марта, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек. Об этом сообщают арабские издания Al Arabiya и Asharq News, передает УНН.

Детали

По данным изданий, в заявлении ИГИЛ, опубликованном в Telegram, говорится, что ее боевики "напали на большое собрание... на окраине российской столицы Москвы".

Также сообщается, что боевики якобы "успешно отошли на свои базы".

Дополнение

Ряд российских СМИ после обнародованного заявления опубликовали сообщение, что им не удалось подтвердить достоверность факта причастности ИГИЛ к стрельбе в Красногорске.

До сих пор точно не известно брал ли ИГИЛ ответственность за теракт. УНН будет следить за ситуацией.

Контекст

Со своей стороны Нацгвардия России сообщила, что находится на месте происшествия и разыскивает нападавших. Российские власти заявили, что вооруженные люди открыли стрельбу во время рок-концерта в пригороде Москвы, убив по меньшей мере 40 человек, еще более 100 ранив, а также вызвав пожар в зале.

Нападавшие вошли в здание в камуфляжной форме, открыли огонь и бросили ручную гранату или зажигательную бомбу. Власти открыли "уголовное расследование по факту террористического акта".

МИД Украины прокомментировал стрельбу в подмосковном Красногорске