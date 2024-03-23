ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  100046 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  101716 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  106398 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  135617 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135766 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  205731 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126147 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137792 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130095 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142770 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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18 марта 2024, 18:47  •  334381 просмотра

ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

ИГИЛ взяло на себя ответственность за вооруженное нападение на московский концертный зал, в результате которого погибло по меньшей мере 40 человек.

Война •   •  10932 просмотра
ИГИЛ взяло на себя ответственность за нападение на концертный зал в Москве - Al Arabiya

В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Кременчуге Полтавской области во время авианалета прогремели взрывы, о чем сообщают местные источники и подтверждают жители.

Общество •   •  13754 просмотра
В Кременчуге на Полтавщине прогремели взрывы

В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС

Движение легковых автомобилей через плотину гидроэлектростанции в Запорожье возобновилось в пятницу вечером.

Общество •   •  14617 просмотра
В Запорожье возобновили движение легковых авто по плотине ГЭС

россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State

На Авдеевском направлении российские войска продвинулись вперед на подступах к Тоненькому и в Бердичах. Также ожесточенные бои продолжаются за Ивановское, Георгиевку, Семеновку и Роботино.

Война •   •  13201 просмотра
россияне продвигаются на Авдеевском направлении: ВСУ потеряли контроль в окрестностях Тоненького и в Бердичах - Deep State

40 убиты и 140 ранены во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле": возбуждено уголовное дело, росгвардия ищет террористов

В результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли по меньшей мере 40 человек, 140 получили ранения, 77 госпитализированы. Российские власти ищут два автомобиля Renault, которые, предположительно, использовались террористами, подожгшими торговый центр, и устроившимы там стрельбу..

Криминал и ЧП •   •  14355 просмотра
40 убиты и 140 ранены во время теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле": возбуждено уголовное дело, росгвардия ищет террористов

МИД Украины прокомментировал стрельбу в подмосковном Красногорске

Украина категорически отвергает обвинения России в своей якобы причастности к стрельбе в концертном зале в Красногорске, называя ее провокацией Кремля с целью нагнетания антиукраинской истерии и дискредитации Украины.

политика •   •  16817 просмотра
МИД Украины прокомментировал стрельбу в подмосковном Красногорске

Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с директором Финского института международных отношений Микой Аалтолой украинскую формулу мира, подготовку к Глобальному саммиту мира, перспективы членства в НАТО и важность поддержки Украины.

Война •   •  20145 просмотра
Ермак встретился с директором Финского института международных отношений Микой Аалтола

Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф

Энергетики восстановили электроснабжение большинства жителей Одесской области, но около 100 000 абонентов остаются без света после российской атаки.

Общество •   •  21143 просмотра
Кипер заявил, что большинству жителей Одесской области уже вернули электроэнергию после ночной атаки рф

В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова

В Харькове энергетики разработали двухэтапный план восстановления электроснабжения, который предусматривает сначала первоочередное отключение критически важных объектов, а затем восстановление стандартной схемы электроснабжения в течение нескольких дней, с возможными ограничениями на выходные и после них из-за повреждений, нанесенных в результате вражеской атаки на объекты энергетики, питающие город.

Общество •   •  20373 просмотра
В Укрэнерго рассказали, как будут ликвидировать последствия атаки на энергоструктуру Харькова

Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка

В результате российских ракетных ударов по Запорожью были ранены 29 человек, в том числе 2 детей, разрушены 4 дома и более 40 повреждены.

Война •   •  20141 просмотра
Ракетная атака на Запорожье: количество пострадавших возросло до 29 человек, среди них два ребенка