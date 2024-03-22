МИД Украины прокомментировал стрельбу в подмосковном Красногорске

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергает обвинения, которые начали звучать от российских официальных лиц, в якобы причастности Украины к стрельбе в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске. Об этом в официальном комментарии сообщил МИД Украины, передает УНН.

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Считаем такие обвинения спланированной провокацией Кремля с целью дальнейшего нагнетания антиукраинской истерии в российском обществе, создания условий для усиления мобилизации российских граждан для участия в преступной агрессии против нашего государства и дискредитации Украины в глазах международного сообщества говорится в сообщении.

В МИД Украины добавили, что российский режим имеет долгую историю кровавых провокаций спецслужб, подобных теракту на Каширском шоссе в 1999 году.

Для путинской диктатуры не существует красных линий. Она готова убивать собственных граждан ради политических целей так же, как за время войны против Украины убила тысячи мирных украинцев в результате ракетных ударов, артиллерийских обстрелов и пыток подчеркнули в украинском дипломатическом ведомстве.

В МИД Украины призвали международное сообщество решительно отвергнуть лживые российские обвинения в якобы причастности Украины к стрельбе в Красногорске и усилить поддержку в противостоянии преступной российской агрессии.

Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"