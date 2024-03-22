Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  67149 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  81051 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  102368 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  132325 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  135488 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  200857 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126045 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137750 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130060 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142741 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  200857 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  330416 просмотра

Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В торговом центре в подмосковье произошел теракт, который украинская разведка считает спланированной провокацией российских спецслужб по приказу путина, чтобы оправдать дальнейшую эскалацию войны против Украины и мобилизацию в россии.

Война •   •  5528 просмотра
Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Кривом Роге после вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  4685 просмотра
Жители Кривого Рога уже со светом - Лысак

США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

В результате стрельбы в подмосковном концертном зале погибли и получили ранения многие люди, но США заявили, что нет никаких признаков причастности Украины.

Война •   •  9486 просмотра
США заявили об отсутствии признаков участия Украины в ужасной атаке на "Крокус Сити Холл"

Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

За сутки энергетики восстановили электроснабжение для более 1 миллиона потребителей, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов и сетевых ограничений.

Война •   •  8441 просмотра
Энергетики восстановили электроснабжение для более миллиона потребителей - Минэнерго

Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" 22 марта произошла стрельба, в результате которой, по свидетельствам очевидцев, пострадало большое количество людей.

Криминал и ЧП •   •  11331 просмотра
Обвиняем террористический режим путина: в Легионе "Свобода России" отреагировали на стрельбу в подмосковном "Крокус Сити Холл"

88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В пятницу Россия осуществила крупнейшую атаку на Украину за последнее время, выпустив 88 ракет и 63 ударных беспилотника, что привело к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры и жертвам среди гражданского населения.

Война •   •  12602 просмотра
88 ракет и 63 ударных бпла выпустили по Украине россияне в пятницу - Генштаб

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В подмосковном торговом центре "Крокус Сити Холл" произошел инцидент со стрельбой. В ОП отмечают, что Украина не имеет отношения к теракту.

Война •   •  16534 просмотра
В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

В результате стрельбы в торговом центре "Крокус Сити Холл" под москвой погибли 40 человек, 130 получили ранения, четверо нападавших сбежали.

Криминал и ЧП •   •  20013 просмотра
Стрельба в ТЦ под москвой: известно о 40 погибших, спецназ пошел на штурм

Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

россия нанесла массированные удары по многим украинским городам, вызвав жертвы и повредив энергетическую инфраструктуру, что президент Зеленский осудил как "террор по определению".

Война •   •  23425 просмотра
Это террор по определению, даже без какого-либо прикрытия: Зеленский о массированных атаках рф

Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков

С начала полномасштабного вторжения России в Украину спецназовцы Центрального управления специальных операций "А" Службы безопасности Украины из подразделения "Белый волк" уничтожили 296 российских танков. Совокупно более 800 единиц вражеской техники.

Война •   •  20791 просмотра
Спецподразделение СБУ "Белый волк": испепелили почти три сотни российских танков