Спланированная провокация российских спецслужб по указанию путина: ГУР о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Теракт в москве - спланированная и сознательная провокация российских спецслужб по указанию путина. Ее цель - оправдание еще более жестких ударов по Украине и тотальной мобилизации в россии. Об этом говорится в заявлении, которое обнародовало Главное управление разведки по теракту в "Крокус Сити Холл", передает УНН.

Детали

В разведке заметили, что рубличную казнь людей в москве следует понимать как угрозу путина еще большей эскалацией и расширением войны.

"Заявление Пескова, прозвучавшее незадолго до теракта о "войне" - лишь фальстарт тщательно спланированной кремлевской спецоперации.

путин имеет большой опыт организации подобных терактов как способа усиления собственной власти, начиная с подрывов домов на Каширском шоссе. Как и тогда, сегодняшняя акция запугивания россиян станет поводом к максимальному "закручиванию гаек" на самой россии", - говорится в заявлении.

В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

В ГУР отметили, что кремль может обвинить в организации теракта Украину и использовать расстрел собственных граждан как повод для еще более жестоких ударов по гражданской инфраструктуре и убийств гражданских украинцев. Сегодняшний удар по гражданской инфраструктуре Украины - это еще одно звено в эскалации, инициированной путиным.

"путин неоднократно пытался запугать Запад в том числе применением ядерного оружия. Поэтому этот теракт может использовать как еще одно "основание" для усиления агрессии.

Однако беспрепятственное передвижение группы боевиков с автоматами по центру москвы, как и масса других неоспоримых доказательств, свидетельствуют о том, что расстрел в "крокус сити холл" был организован российскими спецслужбами. О подготовке теракта предупреждали и международные посольства", - говорится в заявлении.

В ГУР добавили, что "всему миру очевидно, что теракт в Москве - очередное преступление путина для удержания собственной власти".

Напомним

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.