В ОП заявили, что Украина не имеет отношения к стрельбе в подмосковном "Крокус Сити Холл"

Украина точно не имеет отношения к событиям в подмосковном ТЦ "Крокус Сити Холл". Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

"Относительно событий в "Крокус Сити", что в российском подмосковье, где произошла стрельба, определенные террористические действия со стороны неустановленных лиц. Давайте зафиксируем - Украина точно не имеет отношения к этим событиям. У нас есть полномасштабная война с российской армией, российской федерацией как страной. Все будет решено на поле боя....

Украина никогда не использовала терроризм как метод в отличие от рф. Даже в новейшей российской истории были прецеденты, когда использовались теракты против своих граждан... Норд Ост, например", - сказал Подоляк в обращении, которое обнародовал в Telegram.

Советник главы ОП отметил, что "еще задолго до этого теракта, 9 марта, представители иностранных государств, находящихся в Москве, предупреждали о возможности проведения терактов... для того, чтобы продолжать масштабную мобилизацию, милитаризацию и дерзкие геноцидные ракетные обстрелы гражданского населения Украины".

Кроме того, Подоляк призвал рф останавливаться в терроризме как методе ведения войны против своего населения и безусловно против Украины.

Напомним

В пятницу, 22 марта, в торговом центре "Крокус Сити холл" под москвой началась стрельба. Очевидцы сообщают о большом количестве погибших.