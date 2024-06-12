Национальный олимпийский комитет Украины предлагает отстранить от участия в Олимпиаде в Париже трех российских борцов и белорусского спортсмена за открытую поддержку военных действий России против Украины.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и еще двое украинских спортивных чиновников обратились в Международный олимпийский комитет с предложением не допустить на Олимпиаду в Париже трех россиянок и белоруску, которые «открыто поддерживают военные действия против Украины». Об этом, как сообщил 12 июня сайт НОК Украины, говорится в письме, направленном в адрес МОК, передает УНН.
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Титулованная российская борчиха Динара Кудаева опубликовала сообщение о смерти своего отца, который погиб на войне против Украины, и призвала почтить оккупанта как «героя». Это сообщение поддержали еще двое российских борцов - Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева, которые понравилась публикация. Ольга Хорошавцева также оставила комментарий со словами поддержки под сообщением Кудаевой
Как сообщает сайт НОК, белоруска Ирина Курачкина, которая претендует на статус индивидуального нейтрального атлета, получила лицензию на участие в Олимпийских играх.
"Однако в 2023 году Курачкина участвовала в пропагандистских мероприятиях вместе с Виктором Лукашенко, сыном президента Беларуси. Виктор Лукашенко был подвергнут санкциям со стороны Канады, ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании за поддержку российской агрессии", - информирует Национальный олимпийский комитет.
Украина снова призвала МОК лишить российских и белорусских борцов лицензий на Олимпийские игры12 июня 2024, 13:15 • 27785 просмотров