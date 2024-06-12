Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и еще двое украинских спортивных чиновников обратились в Международный олимпийский комитет с предложением не допустить на Олимпиаду в Париже трех россиянок и белоруску, которые «открыто поддерживают военные действия против Украины». Об этом, как сообщил 12 июня сайт НОК Украины, говорится в письме, направленном в адрес МОК, передает УНН.

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Титулованная российская борчиха Динара Кудаева опубликовала сообщение о смерти своего отца, который погиб на войне против Украины, и призвала почтить оккупанта как «героя». Это сообщение поддержали еще двое российских борцов - Ольга Хорошавцева и Наталья Малищева, которые понравилась публикация. Ольга Хорошавцева также оставила комментарий со словами поддержки под сообщением Кудаевой указано в сообщении.

Как сообщает сайт НОК, белоруска Ирина Курачкина, которая претендует на статус индивидуального нейтрального атлета, получила лицензию на участие в Олимпийских играх.

"Однако в 2023 году Курачкина участвовала в пропагандистских мероприятиях вместе с Виктором Лукашенко, сыном президента Беларуси. Виктор Лукашенко был подвергнут санкциям со стороны Канады, ЕС, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании за поддержку российской агрессии", - информирует Национальный олимпийский комитет.

Украина снова призвала МОК лишить российских и белорусских борцов лицензий на Олимпийские игры