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Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-2026 18 червня 2025

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення спортсменів та представників рф від усіх змагань. Рішення стосується і олімпійської кваліфікації на Ігри 2026 року.

Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-2026

73-й Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) прийняв рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників росії від усіх змагань під егідою FIL. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Деталі

18 червня в Тампере (Фінляндія) на 73-му Конгресі Міжнародної федерації санного спорту (FIL), попри "жваву дискусію" серед делегатів, було ухвалено рішення відсторонити спортсменів і представників рф від усіх змагань під егідою FIL. Мається на увазі також олімпійська кваліфікація на зимові Ігри в Мілані та Кортіні 2026 року.

У підсумку 24 делегати підтримали збереження чинного відсторонення (рішення 2022 та 2024 років). Такоє є ті хто виступили проти - 7 делегатів. Серед іншого, 1 бюлетень був визнаний недійсним.

Також відхилено ідею участі представників росії в нейтральному статусі (AIN).

Конгрес чітко висловив свою позицію. Це рішення відображає нашу спільну відповідальність за чесне та безпечне змагання. Ми поважаємо різноманітність думок, особливо серед спортсменів

- заявив президент FIL Ейнарс Фогеліс.

Національний олімпійський комітет України на чолі з Вадимом Гутцайтом привітав рішення Міжнародної федерації санного спорту.

FIL підтвердила свою відданість принципам доброчесності, безпеки та солідарності в міжнародному спорті

 - передає допис НОК України.

Нагадаємо

НОК, Мінспорту та Федерація фехтування України закликали не допустити росіянку, майора зс рф та довірену особу путіна, до виборів в комісію атлетів FIE. Це порушує принципи FIE та рекомендації МОК.

Україна закликає відсторонити російського спортсмена Дмитра Бешенця, який підтримує війну рф проти України, від участі у Всесвітніх іграх з джиу-джитсу.

У мминулому році Національний олімпійський комітет України пропонував відсторонити росіян від участі в Олімпіаді в Парижі.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортОлімпіада
Гутцайт Вадим Маркович
Фінляндія
Мілан
Україна
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