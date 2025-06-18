Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-2026 18 червня 2025
Київ • УНН
Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення спортсменів та представників рф від усіх змагань. Рішення стосується і олімпійської кваліфікації на Ігри 2026 року.
73-й Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) прийняв рішення продовжити відсторонення спортсменів і представників росії від усіх змагань під егідою FIL. Передає УНН із посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.
Деталі
18 червня в Тампере (Фінляндія) на 73-му Конгресі Міжнародної федерації санного спорту (FIL), попри "жваву дискусію" серед делегатів, було ухвалено рішення відсторонити спортсменів і представників рф від усіх змагань під егідою FIL. Мається на увазі також олімпійська кваліфікація на зимові Ігри в Мілані та Кортіні 2026 року.
У підсумку 24 делегати підтримали збереження чинного відсторонення (рішення 2022 та 2024 років). Такоє є ті хто виступили проти - 7 делегатів. Серед іншого, 1 бюлетень був визнаний недійсним.
Також відхилено ідею участі представників росії в нейтральному статусі (AIN).
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