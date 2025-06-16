Украина призвала отстранить "нейтральных" российских атлетов по Муай Тай от участия в ХII Всемирных играх
Киев • УНН
Украина призвала международные спортивные структуры отстранить российских не нейтральных спортсменов по таиландскому боксу шахтарину и беспалову, которые поддерживают войну, от участия в международных соревнованиях. Их участие противоречит рекомендациям МОК из-за связей с армией рф.
Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет и Украинская федерация таиландского бокса Муэй Тай призвали Международную Ассоциацию Всемирных игр и Международную федерацию таиландского бокса отстранить "нейтральных" российских атлетов от участия в ХII Всемирных играх. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодежьспорта.
Детали
Украина отправила международным спортивным организациям официальное обращение. В письме приведены конкретные факты, свидетельствующие о том, что константин шахтарин и марина беспалова открыто поддерживают войну, которую ведет рф против Украины.
Это прямо противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, которые исключают возможность участия в международных соревнованиях атлетов, являющихся представителями вооруженных сил или силовых структур россии и беларуси. Кроме того, "нейтральные" атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны воздерживаться от каких-либо национальных символов и поддержки войны против Украины.
В то же время так называемый "нейтральный" атлет константин шахтарин является подписчиком провоенных страниц в социальной сети "вконтакте" и публиковал фото с военным армии рф.
Другая представительница таиландского бокса марина беспалова в 2022 году в своих социальных сетях неоднократно выражала поддержку российскому диктатору.
Позиция Украины остается непреклонной. Пока российские войска с поддержкой правительства беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских атлетов в каких-либо международных соревнованиях в любом статусе.
Напомним
Украина призвала МОК и Международную федерацию фехтования не допустить россиянку софию великую к участию в Комиссии атлетов FIE. Она является гражданкой россии и майором вооруженных сил рф.