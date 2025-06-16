Украина призвала отстранить "нейтральных" российских атлетов по Муай Тай от участия в ХII Всемирных играх

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
12:56 • 500 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
11:24 • 10861 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
09:55 • 26300 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
08:24 • 63061 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
07:14 • 52254 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 60070 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 54961 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 54215 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 75898 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 130228 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4м/с
40%
748мм
Популярные новости
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 67273 просмотра
Пока США замедлили помощь Украине, Европа наращивает ее – среди лидеров страны Скандинавии и Британия08:36 • 9770 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 28648 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 54015 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 40207 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню09:40 • 41236 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков09:34 • 55146 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 133277 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 205253 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 263097 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля09:17 • 29650 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца07:59 • 68210 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 64887 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 60477 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 158142 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

Украина призвала отстранить "нейтральных" российских атлетов по Муай Тай от участия в ХII Всемирных играх

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Украина призвала международные спортивные структуры отстранить российских не нейтральных спортсменов по таиландскому боксу шахтарину и беспалову, которые поддерживают войну, от участия в международных соревнованиях. Их участие противоречит рекомендациям МОК из-за связей с армией рф.

Украина призвала отстранить "нейтральных" российских атлетов по Муай Тай от участия в ХII Всемирных играх

Министерство молодежи и спорта Украины, Спортивный комитет и Украинская федерация таиландского бокса Муэй Тай призвали Международную Ассоциацию Всемирных игр и Международную федерацию таиландского бокса отстранить "нейтральных" российских атлетов от участия в ХII Всемирных играх. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодежьспорта.

Детали

Украина отправила международным спортивным организациям официальное обращение. В письме приведены конкретные факты, свидетельствующие о том, что константин шахтарин и марина беспалова открыто поддерживают войну, которую ведет рф против Украины.

Это прямо противоречит рекомендациям Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года, которые исключают возможность участия в международных соревнованиях атлетов, являющихся представителями вооруженных сил или силовых структур россии и беларуси. Кроме того, "нейтральные" атлеты с российскими или белорусскими паспортами должны воздерживаться от каких-либо национальных символов и поддержки войны против Украины.

В то же время так называемый "нейтральный" атлет константин шахтарин является подписчиком провоенных страниц в социальной сети "вконтакте" и публиковал фото с военным армии рф.

Другая представительница таиландского бокса марина беспалова в 2022 году в своих социальных сетях неоднократно выражала поддержку российскому диктатору.

Позиция Украины остается непреклонной. Пока российские войска с поддержкой правительства беларуси продолжают вести свою жестокую войну против украинского народа, необходимо ввести запрет на участие российских и белорусских атлетов в каких-либо международных соревнованиях в любом статусе.

Напомним

Украина призвала МОК и Международную федерацию фехтования не допустить россиянку софию великую к участию в Комиссии атлетов FIE. Она является гражданкой россии и майором вооруженных сил рф.

Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаспорт
Беларусь
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9