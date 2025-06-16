Україна закликала відсторонити "нейтральних" російських атлетів з Муей Тай від участі у ХІІ Всесвітніх іграх

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет та Українська федерація таїландського боксу Муей Тай закликали Міжнародну Асоціацію Всесвітніх ігор і Міжнародну федерацію таїландського боксу відсторонити "нейтральних" російських атлетів від участі у ХІІ Всесвітніх іграх. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінмолодьспорту.

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Україні відправила міжнародним спортивним організаціям офіційне звернення. У листі наведено конкретні факти, які свідчать, що костянтин шахтарін та марина беспалова відкрито підтримують війну, яку веде рф проти України.

Це прямо суперечить рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від 28 березня 2023 року, які виключають можливість участі в міжнародних змаганнях атлетів, що є представниками збройних сил або силових структур росії та білорусі. Крім того, "нейтральні" атлети з російськими або білоруськими паспортами мають утримуватися від будь-яких національних символів і підтримки війни проти України.

Натомість так званий "нейтральний" атлет костянтин шахтарін є підписником провоєнних сторінок у соціальній мережі "вконтакте" та публікував фото з військовим армії рф.

Інша представниця таїландського боксу марина беспалова у 2022 році у своїх соціальних мережах неодноразово висловлювала підтримку російському диктатору.

Позиція України залишається непохитною. Поки російські війська з підтримкою уряду білорусі продовжують вести свою жорстоку війну проти українського народу, необхідно запровадити заборону на участь російських та білоруських атлетів у будь-яких міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. - наголосили у Мінмолодьспорту.

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Нагадаємо

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