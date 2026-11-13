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The Guardian

Що святкують 13 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

13 листопада відзначають Дні сліпих, доброти та курки. Віряни вшановують Іоана Золотоустого та апостолів від 70-ти.

Що святкують 13 листопада в Україні та світі

13 листопада у світі відзначають Міжнародний день сліпих, Всесвітній день доброти та Всесвітній день курки. У церковному календарі за новим стилем вшановують святителя Іоана Золотоустого, а за старим стилем згадують святих апостолів від 70-ти, пише УНН.

Міжнародний день сліпих (International Day of the Blind)

Глобальна дата, встановлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я у 1984 році. Дата обрана на честь дня народження французького педагога Валентина Гаюї, який першим у світі винайшов рельєфно-лінійний шрифт "унціал" і у 1784 році заснував у Парижі першу в історії школу для незрячих дітей без допомоги уряду.

Подія покликана привернути увагу суспільства до проблем людей із порушеннями зору, необхідності створення безбар'єрного простору, забезпечення доступу до інклюзивної освіти, реабілітації, асистивних технологій та працевлаштування.

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Всесвітній день доброти (World Kindness Day)

Міжнародна гуманітарна дата, започаткована у 1998 році в Токіо на першій конференції Всесвітнього руху доброти, до якого увійшли громадські організації з Австралії, Канади, Японії, Таїланду, Сінгапуру, Великої Британії та США.

Подія спрямована на подолання національних, релігійних і культурних бар'єрів через популяризацію безкорисливої допомоги, волонтерства, емпатії та взаємоповаги в повсякденному житті.

Всесвітній день курки (World Chicken Day)

Неофіційне гастрономічне та аграрне свято, ініційоване у 2002 році Асоціацією птахівництва США.

Подія підкреслює значення птахівництва для глобальної продовольчої безпеки, оскільки курятина залишається одним із найдоступніших джерел повноцінного білка у світі, а також відзначає роль фермерів і переробних підприємств у забезпеченні сталого виробництва продуктів харчування.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святителя Іоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського - одного з трьох Вселенських учителів і святителів, видатного богослова, проповідника та реформатора церковного богослужіння.

За неперевершений ораторський дар він отримав прізвисько "Золотоустий", а за безкомпромісне викриття розкоші й моральних пороків імператорського двору був двічі засланий імператрицею Євдоксією та помер у вигнанні у 407 році. Його перу належить чин Божественної літургії, яка звершується у православних храмах більшу частину року.

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За старим календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Стахія, Амплія, Урвана, Наркіса, Апелія та Аристовула - учнів святих апостолів Андрія Первозванного та Павла, які заснували християнські громади у Візантії, Балканах, Греції та Британії й прийняли мученицьку смерть за проповідь Євангелія.

Також цього дня згадують преподобних Спиридона і Никодима, просфорників Печерських - ченців Києво-Печерського монастиря, які впродовж 30 років випікали просфори для літургії у суворому пості та безперестанній молитві.

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Олександра Месенко

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