Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері

Ніжне філе, соковиті крильця та ароматний бульйон - курка завжди рятує, коли хочеться приготувати швидку та смачну вечерю. УНН зібрав добірку з п’яти простих та поживних страв, які урізноманітнять ваш раціон.

Курка у вершковому соусі з часником

Інгредієнти (на 4 порції):

куряче філе - 500 гр;

вершки (20–30%) - 200 мл;

часник - 3–4 зубчики;

вершкове масло - 30 гр;

оливкова олія - 1 ст. л.;

сіль, чорний перець, зелень.

Спосіб приготування

Куряче філе промийте, обсушіть паперовими рушниками, наріжте шматочками розміром 3–4 см, посоліть і поперчіть м’ясо, залиште на 10 хвилин. У сковороді розігрійте суміш оливкової олії та масла (так масло не підгорить). Викладіть курку й обсмажте на сильному вогні 5-7 хв, щоб утворилася золотиста скоринка.

Зменшіть вогонь, додайте подрібнений часник, перемішайте й готуйте ще 1-2 хв, щоб він дав аромат. Влийте вершки, накрийте кришкою й тушкуйте 7-10 хв, поки соус не стане густішим. Спробуйте на сіль, додайте зелень. Подайте з макаронами чи картоплею.

Котлета по-київськи

Інгредієнти:

куряче філе - 4 шт;

вершкове масло - 100 гр;

кріп, петрушка - по 2 гілочки;

яйця - 2 шт;

панірувальні сухарі - 150 гр;

борошно - 50 гр;

олія для смаження, сіль, перець.

Спосіб приготування

Масло розм’якшіть, змішайте з подрібненою зеленню, сформуйте "ковбаску", загорніть у плівку та заморозьте на 30 хв. Кожне філе розріжте вздовж, не до кінця, розкрийте "метеликом" і відбийте до товщини 0,5 см. Посоліть і поперчіть. Покладіть шматочок замороженого масла всередину, загорніть рулетом, загнувши краї.

Обкачайте у борошні, потім у збитому яйці, далі в сухарях. Щоб не витікало масло, повторіть паніровку двічі. У глибокій сковороді розігрійте багато олії (як для фритюру). Обсмажуйте котлети по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Перекладіть у духовку й доведіть при 180°C ще 5–7 хв, щоб усередині розтануло масло.

Курячий суп з локшиною

Інгредієнти:

курячі ніжки/стегна - 500 гр;

морква - 1 шт;

цибуля - 1 шт;

локшина - 100 гр;

лавровий лист - 1 шт;

сіль, перець, зелень.

Спосіб приготування

Курку промийте, залийте 2 л холодної води, доведіть до кипіння. Зніміть піну ложкою, щоб бульйон був прозорим. Додайте цілу цибулю, моркву, лавровий лист, варіть 40 хв на слабкому вогні. Курку вийміть, м’ясо відділіть від кісток, наріжте.

Цибулю дістаньте й викиньте, моркву можна нарізати кубиками й повернути. В киплячий бульйон всипте локшину, варіть 5–7 хв. Додайте м’ясо, посоліть, поперчіть. Подайте з зеленню та шматочком чорного хліба.

Курячі крильця в медово-соєвому маринаді

Інгредієнти:

курячі крильця - 1 кг;

соєвий соус - 4 ст. л;

мед - 2 ст. л;

часник - 3 зубчики;

імбир - 1 ч. л;

олія - 2 ст. л;

перець чилі (за бажанням).

Спосіб приготування

Крильця вимийте, обсушіть, зріжте кінчики (вони підгорають). Змішайте соєвий соус, мед, подрібнений часник, імбир і олію. Замаринуйте крильця в мисці, накривши плівкою, і залиште на 1–2 години (краще на ніч у холодильнику). Викладіть на деко з пергаментом. Запікайте при 200 °C близько 35–40 хв, перевернувши 1 раз, щоб підрум’янилися з обох боків. Полийте залишками маринаду під час запікання. Подайте з кунжутом і зеленою цибулею.

Плов із куркою

Інгредієнти:

курка (стегна або філе) - 600 гр;

рис довгозернистий - 400 гр;

морква - 2 шт;

цибуля - 2 шт;

часник - 1 головка;

олія - 70 мл;

зіра, куркума, сіль, перець.

Спосіб приготування

Рис промийте кілька разів, поки вода не стане прозорою. У казані розігрійте олію, обсмажте цибулю півкільцями до золотистого кольору. Додайте моркву соломкою, смажте ще 5 хв. Покладіть шматки курки, підрум’яньте 7–8 хв. Посоліть, додайте спеції, влийте 800 мл води. Накрийте кришкою, тушкуйте 20 хв.

Засипте рис рівним шаром поверх м’яса й овочів (не перемішуючи). Додайте воду так, щоб вона покривала рис на 1,5–2 см. У центр вставте цілу головку часнику. Варіть на середньому вогні без кришки, доки вода не випарується. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою й залиште ще на 20 хв. Перед подачею акуратно перемішайте.

