Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Ексклюзив
12:45 • 2208 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
10:30 • 11073 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 15112 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 19045 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 42500 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 26580 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 34373 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 63031 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75508 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90604 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
89%
751мм
Популярнi новини
Понад 5000 кубинців воюють на боці росії проти України - Reuters6 жовтня, 06:22 • 7720 перегляди
Рубіо назвав потенційного наступника Трампа на виборах президента США6 жовтня, 06:25 • 10362 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині6 жовтня, 06:37 • 19734 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 20972 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 7684 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto12:01 • 8102 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 21192 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 42511 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 171006 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 99704 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Олександр Охріменко
Актуальні місця
Україна
Нідерланди
Сполучені Штати Америки
Литва
Одеса
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 58145 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 55021 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 130700 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 63229 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 64818 перегляди
Актуальне
Bild
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)

Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері

Київ • УНН

 • 8120 перегляди

УНН підготував добірку з п'яти страв, які дозволять швидко приготувати смачну вечерю з курки. Серед них курка у вершковому соусі, котлета по-київськи, курячий суп, крильця в маринаді та плов.

Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері

Ніжне філе, соковиті крильця та ароматний бульйон - курка завжди рятує, коли хочеться приготувати швидку та смачну вечерю. УНН зібрав добірку з п’яти простих та поживних страв, які урізноманітнять ваш раціон.

Курка у вершковому соусі з часником

Інгредієнти (на 4 порції):

  • куряче філе - 500 гр;
    • вершки (20–30%) - 200 мл;
      • часник - 3–4 зубчики;
        • вершкове масло - 30 гр;
          • оливкова олія - 1 ст. л.;
            • сіль, чорний перець, зелень.

              Спосіб приготування

              Куряче філе промийте, обсушіть паперовими рушниками, наріжте шматочками розміром 3–4 см, посоліть і поперчіть м’ясо, залиште на 10 хвилин. У сковороді розігрійте суміш оливкової олії та масла (так масло не підгорить). Викладіть курку й обсмажте на сильному вогні 5-7 хв, щоб утворилася золотиста скоринка.

              Зменшіть вогонь, додайте подрібнений часник, перемішайте й готуйте ще 1-2 хв, щоб він дав аромат. Влийте вершки, накрийте кришкою й тушкуйте 7-10 хв, поки соус не стане густішим. Спробуйте на сіль, додайте зелень. Подайте з макаронами чи картоплею.

              Як заощадити на продуктах: поради дієтолога для здорового харчування26.05.25, 09:37 • 101293 перегляди

              Котлета по-київськи

              Інгредієнти:

              • куряче філе - 4 шт;
                • вершкове масло - 100 гр;
                  • кріп, петрушка - по 2 гілочки;
                    • яйця - 2 шт;
                      • панірувальні сухарі - 150 гр;
                        • борошно - 50 гр;
                          • олія для смаження, сіль, перець.

                            Спосіб приготування

                            Масло розм’якшіть, змішайте з подрібненою зеленню, сформуйте "ковбаску", загорніть у плівку та заморозьте на 30 хв. Кожне філе розріжте вздовж, не до кінця, розкрийте "метеликом" і відбийте до товщини 0,5 см. Посоліть і поперчіть. Покладіть шматочок замороженого масла всередину, загорніть рулетом, загнувши краї.

                            Обкачайте у борошні, потім у збитому яйці, далі в сухарях. Щоб не витікало масло, повторіть паніровку двічі. У глибокій сковороді розігрійте багато олії (як для фритюру). Обсмажуйте котлети по 3–4 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Перекладіть у духовку й доведіть при 180°C ще 5–7 хв, щоб усередині розтануло масло.

                            Курячий суп з локшиною

                            Інгредієнти:

                            • курячі ніжки/стегна - 500 гр;
                              • морква - 1 шт;
                                • цибуля - 1 шт;
                                  • локшина - 100 гр;
                                    • лавровий лист - 1 шт;
                                      • сіль, перець, зелень.

                                        Спосіб приготування

                                        Курку промийте, залийте 2 л холодної води, доведіть до кипіння. Зніміть піну ложкою, щоб бульйон був прозорим. Додайте цілу цибулю, моркву, лавровий лист, варіть 40 хв на слабкому вогні. Курку вийміть, м’ясо відділіть від кісток, наріжте.

                                        Цибулю дістаньте й викиньте, моркву можна нарізати кубиками й повернути. В киплячий бульйон всипте локшину, варіть 5–7 хв. Додайте м’ясо, посоліть, поперчіть. Подайте з зеленню та шматочком чорного хліба.

                                        Що приготувати в мультиварці: перевірені рецепти для вечері28.05.25, 17:15 • 226704 перегляди

                                        Курячі крильця в медово-соєвому маринаді

                                        Інгредієнти:

                                        • курячі крильця - 1 кг;
                                          • соєвий соус - 4 ст. л;
                                            • мед - 2 ст. л;
                                              • часник - 3 зубчики;
                                                • імбир - 1 ч. л;
                                                  • олія - 2 ст. л;
                                                    • перець чилі (за бажанням).

                                                      Спосіб приготування

                                                      Крильця вимийте, обсушіть, зріжте кінчики (вони підгорають). Змішайте соєвий соус, мед, подрібнений часник, імбир і олію. Замаринуйте крильця в мисці, накривши плівкою, і залиште на 1–2 години (краще на ніч у холодильнику). Викладіть на деко з пергаментом. Запікайте при 200 °C близько 35–40 хв, перевернувши 1 раз, щоб підрум’янилися з обох боків. Полийте залишками маринаду під час запікання. Подайте з кунжутом і зеленою цибулею.

                                                      Плов із куркою

                                                      Інгредієнти:

                                                      • курка (стегна або філе) - 600 гр;
                                                        • рис довгозернистий - 400 гр;
                                                          • морква - 2 шт;
                                                            • цибуля - 2 шт;
                                                              • часник - 1 головка;
                                                                • олія - 70 мл;
                                                                  • зіра, куркума, сіль, перець.

                                                                    Спосіб приготування

                                                                    Рис промийте кілька разів, поки вода не стане прозорою. У казані розігрійте олію, обсмажте цибулю півкільцями до золотистого кольору. Додайте моркву соломкою, смажте ще 5 хв. Покладіть шматки курки, підрум’яньте 7–8 хв. Посоліть, додайте спеції, влийте 800 мл води. Накрийте кришкою, тушкуйте 20 хв.

                                                                    Засипте рис рівним шаром поверх м’яса й овочів (не перемішуючи). Додайте воду так, щоб вона покривала рис на 1,5–2 см. У центр вставте цілу головку часнику. Варіть на середньому вогні без кришки, доки вода не випарується. Зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою й залиште ще на 20 хв. Перед подачею акуратно перемішайте.

                                                                    Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів27.06.25, 17:08 • 4104 перегляди

                                                                    Альона Уткіна

                                                                    ЛайфхакиПублікаціїКулінар