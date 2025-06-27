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Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Дізнайтеся п'ять унікальних рецептів традиційних українських галушок, включаючи варіанти з манкою, часникові, з рисового борошна, картопляні з м'ясом і гарбузові.

Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів

Галушки є однією з найвідоміших українських страв, з якими можна приготувати і звичайний обід на кожен день, і на святковий стіл подати не соромно. Сьогодні УНН пропонує зануритися у традиційну українську кухню та розповідає про п’ять цікавих рецептів приготування справжніх галушок.

Галушки з манки

Інгредієнти:

•      крупа манна – 175 гр;

•      яйця – 2 шт.;

•      сіль – за смаком;

•      масло рослинне – для смаження;

•      зелень – за смаком.

Приготування:

1. Пару яєць треба розвбити в глибокій мисці, додати до них сіль і добре збити інгредієнти.

2. До яєць посипати манку поступово невеликими порціями. Енергійно перемішати інгредієнти, уникаючи появи грудочок.

3. З отриманого тіста потрібно зліпити невеликі кульки. Заготовки необхідно обсмажити.

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Часникові галушки

Інгредієнти:

  • яйце – 1 шт;
    • вершки – 2 ст. л.;
      • масло вершкове – 1 ст. л.;
        • борошно – для замісу тіста;
          • сіль – за смаком;
            • спеції – за смаком;
              • часник – 2 зубчики.

                Приготування:

                1. Збивати виделкою яйце, сіль на перець за смаком.

                2. Натерти часник на дрібній терці. Додати часник до збитих яєць. Залити до інгредієнтів вершки і перемішати масу до однорідності.

                3. Щоб галушки вийшли більш м’яким, варто додати менше борошна. Для формування більш щільних галушок його, відповідно, має бути більше.

                4. Щільне згорнути тісто в джгут і нарізати невеликими шматочками.

                5. Вливаємо воду в каструлю і після того, як вона закипить, трохи підсолюємо її. Викладаємо в каструлю галушки і варимо до готовності.

                Галушки з рисового борошна

                Інгредієнти:

                • борошно рисове – 130 гр.;
                  • яйце – 1 шт.;
                    • сіль – 1 щіпка;
                      • вода – 2 ст. л.

                        Приготування:

                        1. Просіяти необхідну кількість рисового борошна через сито 2-3 рази.

                        2. Вбити в рисову муку одне яйце і додати сіль. Воду для замішування тіста необхідно заздалегідь довести до кипіння і охолодити.

                        3. Вимішати тісто для галушок. Зліпити з тіста джгут середньої товщини і нарізаємо його невеликими шматочками (1-2 см).

                        4. Проварити галушки протягом п’яти хвилин до повної готовності (галушки повинні спливти на поверхню страви).

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                        Картопляні галушки з м'ясом всередині

                        Інгредієнти:

                        • картопля - 5-6 шт;
                          • цибуля - 1 шт;
                            • курячий фарш - 300 г;
                              • вершкове масло для пюре - 30 г;
                                • яйця - 1 шт.;
                                  • борошно пшеничне - 1 склянка;
                                    • чорний мелений перець, сіль за смаком.

                                      Приготування:

                                      1. Картоплю почистити і нарізати великими шматками. Залити холодною водою і зварити до готовності. Злити майже всю воду (залишити трохи на дні) і додати вершкове масло.

                                      2. Потовкти картоплю в пюре. Вбити в пюре яйце і перемішати. Додати в пюре борошно і замісити густе тісто.

                                      3. У курячий фарш додати сіль, перець і натерту  цибулю. З тіста скачати кульки приплюснути їх. У центр викласти фарш ложкою і защипнути.

                                      4. У каструлі довести воду до кипіння і викласти галушки в окріп. Варити 5-7 хвилин.

                                      Гарбузові галушки

                                      Інгредієнти:

                                      • 200 г гарбуза;
                                        • 1 яйце;
                                          • пів склянки борошна;
                                            • масло;
                                              • сіль до свого смаку.

                                                Приготування:

                                                1. Гарбуз треба відварити, додати борошно та яйце. Усе це ретельно збити.

                                                2. Чайною ложкою набирати тісто та кидати в окріп.

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                                                Павло Зінченко

                                                Павло Зінченко

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                                                Brent Oil
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