Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів

Галушки є однією з найвідоміших українських страв, з якими можна приготувати і звичайний обід на кожен день, і на святковий стіл подати не соромно. Сьогодні УНН пропонує зануритися у традиційну українську кухню та розповідає про п’ять цікавих рецептів приготування справжніх галушок.

Галушки з манки

Інгредієнти:

• крупа манна – 175 гр;

• яйця – 2 шт.;

• сіль – за смаком;

• масло рослинне – для смаження;

• зелень – за смаком.

Приготування:

1. Пару яєць треба розвбити в глибокій мисці, додати до них сіль і добре збити інгредієнти.

2. До яєць посипати манку поступово невеликими порціями. Енергійно перемішати інгредієнти, уникаючи появи грудочок.

3. З отриманого тіста потрібно зліпити невеликі кульки. Заготовки необхідно обсмажити.

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Часникові галушки

Інгредієнти:

яйце – 1 шт;

яйце – 1 шт; вершки – 2 ст. л.;

масло вершкове – 1 ст. л.;

борошно – для замісу тіста;

сіль – за смаком;

спеції – за смаком;

часник – 2 зубчики.

Приготування:

1. Збивати виделкою яйце, сіль на перець за смаком.

2. Натерти часник на дрібній терці. Додати часник до збитих яєць. Залити до інгредієнтів вершки і перемішати масу до однорідності.

3. Щоб галушки вийшли більш м’яким, варто додати менше борошна. Для формування більш щільних галушок його, відповідно, має бути більше.

4. Щільне згорнути тісто в джгут і нарізати невеликими шматочками.

5. Вливаємо воду в каструлю і після того, як вона закипить, трохи підсолюємо її. Викладаємо в каструлю галушки і варимо до готовності.

Галушки з рисового борошна

Інгредієнти:

борошно рисове – 130 гр.;

яйце – 1 шт.;

сіль – 1 щіпка;

вода – 2 ст. л.

Приготування:

1. Просіяти необхідну кількість рисового борошна через сито 2-3 рази.

2. Вбити в рисову муку одне яйце і додати сіль. Воду для замішування тіста необхідно заздалегідь довести до кипіння і охолодити.

3. Вимішати тісто для галушок. Зліпити з тіста джгут середньої товщини і нарізаємо його невеликими шматочками (1-2 см).

4. Проварити галушки протягом п’яти хвилин до повної готовності (галушки повинні спливти на поверхню страви).

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Картопляні галушки з м'ясом всередині

Інгредієнти:

картопля - 5-6 шт;

цибуля - 1 шт;

курячий фарш - 300 г;

вершкове масло для пюре - 30 г;

яйця - 1 шт.;

борошно пшеничне - 1 склянка;

чорний мелений перець, сіль за смаком.

Приготування:

1. Картоплю почистити і нарізати великими шматками. Залити холодною водою і зварити до готовності. Злити майже всю воду (залишити трохи на дні) і додати вершкове масло.

2. Потовкти картоплю в пюре. Вбити в пюре яйце і перемішати. Додати в пюре борошно і замісити густе тісто.

3. У курячий фарш додати сіль, перець і натерту цибулю. З тіста скачати кульки приплюснути їх. У центр викласти фарш ложкою і защипнути.

4. У каструлі довести воду до кипіння і викласти галушки в окріп. Варити 5-7 хвилин.

Гарбузові галушки

Інгредієнти:

200 г гарбуза;

1 яйце;

пів склянки борошна;

масло;

сіль до свого смаку.

Приготування:

1. Гарбуз треба відварити, додати борошно та яйце. Усе це ретельно збити.

2. Чайною ложкою набирати тісто та кидати в окріп.

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