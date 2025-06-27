Секрети ідеальних галушок: від манних до гарбузових рецептів
Київ • УНН
Дізнайтеся п'ять унікальних рецептів традиційних українських галушок, включаючи варіанти з манкою, часникові, з рисового борошна, картопляні з м'ясом і гарбузові.
Галушки є однією з найвідоміших українських страв, з якими можна приготувати і звичайний обід на кожен день, і на святковий стіл подати не соромно. Сьогодні УНН пропонує зануритися у традиційну українську кухню та розповідає про п’ять цікавих рецептів приготування справжніх галушок.
Галушки з манки
Інгредієнти:
• крупа манна – 175 гр;
• яйця – 2 шт.;
• сіль – за смаком;
• масло рослинне – для смаження;
• зелень – за смаком.
Приготування:
1. Пару яєць треба розвбити в глибокій мисці, додати до них сіль і добре збити інгредієнти.
2. До яєць посипати манку поступово невеликими порціями. Енергійно перемішати інгредієнти, уникаючи появи грудочок.
3. З отриманого тіста потрібно зліпити невеликі кульки. Заготовки необхідно обсмажити.
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Часникові галушки
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт;
- вершки – 2 ст. л.;
- масло вершкове – 1 ст. л.;
- борошно – для замісу тіста;
- сіль – за смаком;
- спеції – за смаком;
- часник – 2 зубчики.
Приготування:
1. Збивати виделкою яйце, сіль на перець за смаком.
2. Натерти часник на дрібній терці. Додати часник до збитих яєць. Залити до інгредієнтів вершки і перемішати масу до однорідності.
3. Щоб галушки вийшли більш м’яким, варто додати менше борошна. Для формування більш щільних галушок його, відповідно, має бути більше.
4. Щільне згорнути тісто в джгут і нарізати невеликими шматочками.
5. Вливаємо воду в каструлю і після того, як вона закипить, трохи підсолюємо її. Викладаємо в каструлю галушки і варимо до готовності.
Галушки з рисового борошна
Інгредієнти:
- борошно рисове – 130 гр.;
- яйце – 1 шт.;
- сіль – 1 щіпка;
- вода – 2 ст. л.
Приготування:
1. Просіяти необхідну кількість рисового борошна через сито 2-3 рази.
2. Вбити в рисову муку одне яйце і додати сіль. Воду для замішування тіста необхідно заздалегідь довести до кипіння і охолодити.
3. Вимішати тісто для галушок. Зліпити з тіста джгут середньої товщини і нарізаємо його невеликими шматочками (1-2 см).
4. Проварити галушки протягом п’яти хвилин до повної готовності (галушки повинні спливти на поверхню страви).
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Картопляні галушки з м'ясом всередині
Інгредієнти:
- картопля - 5-6 шт;
- цибуля - 1 шт;
- курячий фарш - 300 г;
- вершкове масло для пюре - 30 г;
- яйця - 1 шт.;
- борошно пшеничне - 1 склянка;
- чорний мелений перець, сіль за смаком.
Приготування:
1. Картоплю почистити і нарізати великими шматками. Залити холодною водою і зварити до готовності. Злити майже всю воду (залишити трохи на дні) і додати вершкове масло.
2. Потовкти картоплю в пюре. Вбити в пюре яйце і перемішати. Додати в пюре борошно і замісити густе тісто.
3. У курячий фарш додати сіль, перець і натерту цибулю. З тіста скачати кульки приплюснути їх. У центр викласти фарш ложкою і защипнути.
4. У каструлі довести воду до кипіння і викласти галушки в окріп. Варити 5-7 хвилин.
Гарбузові галушки
Інгредієнти:
- 200 г гарбуза;
- 1 яйце;
- пів склянки борошна;
- масло;
- сіль до свого смаку.
Приготування:
1. Гарбуз треба відварити, додати борошно та яйце. Усе це ретельно збити.
2. Чайною ложкою набирати тісто та кидати в окріп.
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