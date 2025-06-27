Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов
Киев • УНН
Узнайте пять уникальных рецептов традиционных украинских галушек, включая варианты из манки, чесночные, из рисовой муки, картофельные с мясом и тыквенные.
Галушки являются одним из самых известных украинских блюд, с которыми можно приготовить и обычный обед на каждый день, и на праздничный стол подать не стыдно. Сегодня УНН предлагает окунуться в традиционную украинскую кухню и рассказывает о пяти интересных рецептах приготовления настоящих галушек.
Галушки из манки
Ингредиенты:
• крупа манная – 175 гр;
• яйца – 2 шт.;
• соль – по вкусу;
• масло растительное – для жарки;
• зелень – по вкусу.
Приготовление:
1. Пару яиц нужно разбить в глубокой миске, добавить к ним соль и хорошо взбить ингредиенты.
2. К яйцам постепенно, небольшими порциями, посыпать манку. Энергично перемешать ингредиенты, избегая появления комочков.
3. Из полученного теста нужно слепить небольшие шарики. Заготовки необходимо обжарить.
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Чесночные галушки
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- сливки – 2 ст. л.;
- масло сливочное – 1 ст. л.;
- мука – для замеса теста;
- соль – по вкусу;
- специи – по вкусу;
- чеснок – 2 зубчика.
Приготовление:
1. Взбивать вилкой яйцо, соль и перец по вкусу.
2. Натереть чеснок на мелкой терке. Добавить чеснок к взбитым яйцам. Залить к ингредиентам сливки и перемешать массу до однородности.
3. Чтобы галушки получились более мягкими, стоит добавить меньше муки. Для формирования более плотных галушек ее, соответственно, должно быть больше.
4. Туго свернуть тесто в жгут и нарезать небольшими кусочками.
5. Вливаем воду в кастрюлю и после того, как она закипит, немного подсаливаем ее. Выкладываем в кастрюлю галушки и варим до готовности.
Галушки из рисовой муки
Ингредиенты:
- мука рисовая – 130 гр.;
- яйцо – 1 шт.;
- соль – 1 щепотка;
- вода – 2 ст. л.
Приготовление:
1. Просеять необходимое количество рисовой муки через сито 2-3 раза.
2. Вбить в рисовую муку одно яйцо и добавить соль. Воду для замешивания теста необходимо заранее довести до кипения и охладить.
3. Вымешать тесто для галушек. Слепить из теста жгут средней толщины и нарезать его небольшими кусочками (1-2 см).
4. Проварить галушки в течение пяти минут до полной готовности (галушки должны всплыть на поверхность блюда).
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Картофельные галушки с мясом внутри
Ингредиенты:
- картофель - 5-6 шт.;
- лук - 1 шт.;
- куриный фарш - 300 г;
- сливочное масло для пюре - 30 г;
- яйца - 1 шт.;
- мука пшеничная - 1 стакан;
- черный молотый перец, соль по вкусу.
Приготовление:
1. Картофель очистить и нарезать крупными кусками. Залить холодной водой и сварить до готовности. Слить почти всю воду (оставить немного на дне) и добавить сливочное масло.
2. Потолочь картофель в пюре. Вбить в пюре яйцо и перемешать. Добавить в пюре муку и замесить густое тесто.
3. В куриный фарш добавить соль, перец и натертый лук. Из теста раскатать шарики, приплюснуть их. В центр выложить фарш ложкой и защипнуть.
4. В кастрюле довести воду до кипения и выложить галушки в кипяток. Варить 5-7 минут.
Тыквенные галушки
Ингредиенты:
- 200 г тыквы;
- 1 яйцо;
- полстакана муки;
- масло;
- соль по вкусу.
Приготовление:
1. Тыкву нужно отварить, добавить муку и яйцо. Все это тщательно взбить.
2. Чайной ложкой набирать тесто и бросать в кипяток.
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