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Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Узнайте пять уникальных рецептов традиционных украинских галушек, включая варианты из манки, чесночные, из рисовой муки, картофельные с мясом и тыквенные.

Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов

Галушки являются одним из самых известных украинских блюд, с которыми можно приготовить и обычный обед на каждый день, и на праздничный стол подать не стыдно. Сегодня УНН предлагает окунуться в традиционную украинскую кухню и рассказывает о пяти интересных рецептах приготовления настоящих галушек.

Галушки из манки

Ингредиенты:

• крупа манная – 175 гр;

• яйца – 2 шт.;

• соль – по вкусу;

• масло растительное – для жарки;

• зелень – по вкусу.

Приготовление:

1. Пару яиц нужно разбить в глубокой миске, добавить к ним соль и хорошо взбить ингредиенты.

2. К яйцам постепенно, небольшими порциями, посыпать манку. Энергично перемешать ингредиенты, избегая появления комочков.

3. Из полученного теста нужно слепить небольшие шарики. Заготовки необходимо обжарить.

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Чесночные галушки

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
    • сливки – 2 ст. л.;
      • масло сливочное – 1 ст. л.;
        • мука – для замеса теста;
          • соль – по вкусу;
            • специи – по вкусу;
              • чеснок – 2 зубчика.

                Приготовление:

                1. Взбивать вилкой яйцо, соль и перец по вкусу.

                2. Натереть чеснок на мелкой терке. Добавить чеснок к взбитым яйцам. Залить к ингредиентам сливки и перемешать массу до однородности.

                3. Чтобы галушки получились более мягкими, стоит добавить меньше муки. Для формирования более плотных галушек ее, соответственно, должно быть больше.

                4. Туго свернуть тесто в жгут и нарезать небольшими кусочками.

                5. Вливаем воду в кастрюлю и после того, как она закипит, немного подсаливаем ее. Выкладываем в кастрюлю галушки и варим до готовности.

                Галушки из рисовой муки

                Ингредиенты:

                • мука рисовая – 130 гр.;
                  • яйцо – 1 шт.;
                    • соль – 1 щепотка;
                      • вода – 2 ст. л.

                        Приготовление:

                        1. Просеять необходимое количество рисовой муки через сито 2-3 раза.

                        2. Вбить в рисовую муку одно яйцо и добавить соль. Воду для замешивания теста необходимо заранее довести до кипения и охладить.

                        3. Вымешать тесто для галушек. Слепить из теста жгут средней толщины и нарезать его небольшими кусочками (1-2 см).

                        4. Проварить галушки в течение пяти минут до полной готовности (галушки должны всплыть на поверхность блюда).

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                        Картофельные галушки с мясом внутри

                        Ингредиенты:

                        • картофель - 5-6 шт.;
                          • лук - 1 шт.;
                            • куриный фарш - 300 г;
                              • сливочное масло для пюре - 30 г;
                                • яйца - 1 шт.;
                                  • мука пшеничная - 1 стакан;
                                    • черный молотый перец, соль по вкусу.

                                      Приготовление:

                                      1. Картофель очистить и нарезать крупными кусками. Залить холодной водой и сварить до готовности. Слить почти всю воду (оставить немного на дне) и добавить сливочное масло.

                                      2. Потолочь картофель в пюре. Вбить в пюре яйцо и перемешать. Добавить в пюре муку и замесить густое тесто.

                                      3. В куриный фарш добавить соль, перец и натертый лук. Из теста раскатать шарики, приплюснуть их. В центр выложить фарш ложкой и защипнуть.

                                      4. В кастрюле довести воду до кипения и выложить галушки в кипяток. Варить 5-7 минут.

                                      Тыквенные галушки

                                      Ингредиенты:

                                      • 200 г тыквы;
                                        • 1 яйцо;
                                          • полстакана муки;
                                            • масло;
                                              • соль по вкусу.

                                                Приготовление:

                                                1. Тыкву нужно отварить, добавить муку и яйцо. Все это тщательно взбить.

                                                2. Чайной ложкой набирать тесто и бросать в кипяток.

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                                                Павел Зинченко

                                                Павел Зинченко

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