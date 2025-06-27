Секреты идеальных галушек: от манных до тыквенных рецептов

Галушки являются одним из самых известных украинских блюд, с которыми можно приготовить и обычный обед на каждый день, и на праздничный стол подать не стыдно. Сегодня УНН предлагает окунуться в традиционную украинскую кухню и рассказывает о пяти интересных рецептах приготовления настоящих галушек.

Галушки из манки

Ингредиенты:

• крупа манная – 175 гр;

• яйца – 2 шт.;

• соль – по вкусу;

• масло растительное – для жарки;

• зелень – по вкусу.

Приготовление:

1. Пару яиц нужно разбить в глубокой миске, добавить к ним соль и хорошо взбить ингредиенты.

2. К яйцам постепенно, небольшими порциями, посыпать манку. Энергично перемешать ингредиенты, избегая появления комочков.

3. Из полученного теста нужно слепить небольшие шарики. Заготовки необходимо обжарить.

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Чесночные галушки

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

яйцо – 1 шт.; сливки – 2 ст. л.;

масло сливочное – 1 ст. л.;

мука – для замеса теста;

соль – по вкусу;

специи – по вкусу;

чеснок – 2 зубчика.

Приготовление:

1. Взбивать вилкой яйцо, соль и перец по вкусу.

2. Натереть чеснок на мелкой терке. Добавить чеснок к взбитым яйцам. Залить к ингредиентам сливки и перемешать массу до однородности.

3. Чтобы галушки получились более мягкими, стоит добавить меньше муки. Для формирования более плотных галушек ее, соответственно, должно быть больше.

4. Туго свернуть тесто в жгут и нарезать небольшими кусочками.

5. Вливаем воду в кастрюлю и после того, как она закипит, немного подсаливаем ее. Выкладываем в кастрюлю галушки и варим до готовности.

Галушки из рисовой муки

Ингредиенты:

мука рисовая – 130 гр.;

яйцо – 1 шт.;

соль – 1 щепотка;

вода – 2 ст. л.

Приготовление:

1. Просеять необходимое количество рисовой муки через сито 2-3 раза.

2. Вбить в рисовую муку одно яйцо и добавить соль. Воду для замешивания теста необходимо заранее довести до кипения и охладить.

3. Вымешать тесто для галушек. Слепить из теста жгут средней толщины и нарезать его небольшими кусочками (1-2 см).

4. Проварить галушки в течение пяти минут до полной готовности (галушки должны всплыть на поверхность блюда).

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Картофельные галушки с мясом внутри

Ингредиенты:

картофель - 5-6 шт.;

лук - 1 шт.;

куриный фарш - 300 г;

сливочное масло для пюре - 30 г;

яйца - 1 шт.;

мука пшеничная - 1 стакан;

черный молотый перец, соль по вкусу.

Приготовление:

1. Картофель очистить и нарезать крупными кусками. Залить холодной водой и сварить до готовности. Слить почти всю воду (оставить немного на дне) и добавить сливочное масло.

2. Потолочь картофель в пюре. Вбить в пюре яйцо и перемешать. Добавить в пюре муку и замесить густое тесто.

3. В куриный фарш добавить соль, перец и натертый лук. Из теста раскатать шарики, приплюснуть их. В центр выложить фарш ложкой и защипнуть.

4. В кастрюле довести воду до кипения и выложить галушки в кипяток. Варить 5-7 минут.

Тыквенные галушки

Ингредиенты:

200 г тыквы;

1 яйцо;

полстакана муки;

масло;

соль по вкусу.

Приготовление:

1. Тыкву нужно отварить, добавить муку и яйцо. Все это тщательно взбить.

2. Чайной ложкой набирать тесто и бросать в кипяток.

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