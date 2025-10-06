Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужина

Нежное филе, сочные крылышки и ароматный бульон - курица всегда выручает, когда хочется приготовить быстрый и вкусный ужин. УНН собрал подборку из пяти простых и питательных блюд, которые разнообразят ваш рацион.

Курица в сливочном соусе с чесноком

Ингредиенты (на 4 порции):

куриное филе - 500 гр;

сливки (20–30%) - 200 мл;

чеснок - 3–4 зубчика;

сливочное масло - 30 гр;

оливковое масло - 1 ст. л.;

соль, черный перец, зелень.

Способ приготовления

Куриное филе промойте, обсушите бумажными полотенцами, нарежьте кусочками размером 3–4 см, посолите и поперчите мясо, оставьте на 10 минут. В сковороде разогрейте смесь оливкового масла и сливочного масла (так масло не подгорит). Выложите курицу и обжарьте на сильном огне 5-7 минут, чтобы образовалась золотистая корочка.

Уменьшите огонь, добавьте измельченный чеснок, перемешайте и готовьте еще 1-2 минуты, чтобы он дал аромат. Влейте сливки, накройте крышкой и тушите 7-10 минут, пока соус не станет гуще. Попробуйте на соль, добавьте зелень. Подайте с макаронами или картофелем.

Котлета по-киевски

Ингредиенты:

куриное филе - 4 шт;

сливочное масло - 100 гр;

укроп, петрушка - по 2 веточки;

яйца - 2 шт;

панировочные сухари - 150 гр;

мука - 50 гр;

масло для жарки, соль, перец.

Способ приготовления

Масло размягчите, смешайте с измельченной зеленью, сформируйте "колбаску", заверните в пленку и заморозьте на 30 минут. Каждое филе разрежьте вдоль, не до конца, раскройте "бабочкой" и отбейте до толщины 0,5 см. Посолите и поперчите. Положите кусочек замороженного масла внутрь, заверните рулетом, загнув края.

Обваляйте в муке, затем во взбитом яйце, далее в сухарях. Чтобы не вытекало масло, повторите панировку дважды. В глубокой сковороде разогрейте много масла (как для фритюра). Обжаривайте котлеты по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Переложите в духовку и доведите при 180°C еще 5–7 минут, чтобы внутри растаяло масло.

Куриный суп с лапшой

Ингредиенты:

куриные ножки/бедра - 500 гр;

морковь - 1 шт;

лук - 1 шт;

лапша - 100 гр;

лавровый лист - 1 шт;

соль, перец, зелень.

Способ приготовления

Курицу промойте, залейте 2 л холодной воды, доведите до кипения. Снимите пену ложкой, чтобы бульон был прозрачным. Добавьте целую луковицу, морковь, лавровый лист, варите 40 минут на слабом огне. Курицу выньте, мясо отделите от костей, нарежьте.

Лук достаньте и выбросьте, морковь можно нарезать кубиками и вернуть. В кипящий бульон всыпьте лапшу, варите 5–7 минут. Добавьте мясо, посолите, поперчите. Подайте с зеленью и кусочком черного хлеба.

Куриные крылышки в медово-соевом маринаде

Ингредиенты:

куриные крылышки - 1 кг;

соевый соус - 4 ст. л;

мед - 2 ст. л;

чеснок - 3 зубчика;

имбирь - 1 ч. л;

масло - 2 ст. л;

перец чили (по желанию).

Способ приготовления

Крылышки вымойте, обсушите, срежьте кончики (они подгорают). Смешайте соевый соус, мед, измельченный чеснок, имбирь и масло. Замаринуйте крылышки в миске, накрыв пленкой, и оставьте на 1–2 часа (лучше на ночь в холодильнике). Выложите на противень с пергаментом. Запекайте при 200 °C около 35–40 минут, перевернув 1 раз, чтобы подрумянились с обеих сторон. Полейте остатками маринада во время запекания. Подайте с кунжутом и зеленым луком.

Плов с курицей

Ингредиенты:

курица (бедра или филе) - 600 гр;

рис длиннозернистый - 400 гр;

морковь - 2 шт;

лук - 2 шт;

чеснок - 1 головка;

масло - 70 мл;

зира, куркума, соль, перец.

Способ приготовления

Рис промойте несколько раз, пока вода не станет прозрачной. В казане разогрейте масло, обжарьте лук полукольцами до золотистого цвета. Добавьте морковь соломкой, жарьте еще 5 минут. Положите куски курицы, подрумяньте 7–8 минут. Посолите, добавьте специи, влейте 800 мл воды. Накройте крышкой, тушите 20 минут.

Засыпьте рис ровным слоем поверх мяса и овощей (не перемешивая). Добавьте воду так, чтобы она покрывала рис на 1,5–2 см. В центр вставьте целую головку чеснока. Варите на среднем огне без крышки, пока вода не выпарится. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и оставьте еще на 20 минут. Перед подачей аккуратно перемешайте.

