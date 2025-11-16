$42.060.00
Україна стала чемпіоном світу з футзалу серед гравців з вадами зору

Київ • УНН

 • 710 перегляди

Збірна України з футзалу серед гравців з вадами зору виграла чемпіонат світу в Туреччині, перемігши Англію з рахунком 3:2. Українські футзалісти продовжують домінувати на світовому рівні.

Україна стала чемпіоном світу з футзалу серед гравців з вадами зору

Збірна України серед гравців з вадами зору стала чемпіоном світу з футзалу. Про це повідомляє Асоціація футзалу України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у турецькій Анталії відбулася фінальна частина світової першості, в якій окрім нашої команди взяли участь збірні Англії, Туреччини та Японії

У фіналі мундіалю команда під керівництвом Ігоря Кравченка та Миколи Чхайла здобула перемогу над Англією – 3:2

- йдеться у повідомленні.

В Асоціації додали, що українські футзалісти "продовжують домінувати на світовому рівні".

Нагадаємо

У квітні УЄФА відмовила збірній Україні з футзалу у проведені хвилини мовчання в пам'ять про загиблих мешканців Сум перед матчем проти Румунії. Українці звернулися безпосередньо до румунів, щоб обійти цю заборону з боку УЄФА. Суперники пішли назустріч "синьо-жовтим", і хвилина мовчання все ж відбулася.

Збірна України з футзалу розтрощила збірну Кіпру та вийшла на Євро-202611.04.25, 22:10 • 7749 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Англія
Україна