Україна стала чемпіоном світу з футзалу серед гравців з вадами зору
Київ • УНН
Збірна України з футзалу серед гравців з вадами зору виграла чемпіонат світу в Туреччині, перемігши Англію з рахунком 3:2. Українські футзалісти продовжують домінувати на світовому рівні.
Збірна України серед гравців з вадами зору стала чемпіоном світу з футзалу. Про це повідомляє Асоціація футзалу України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у турецькій Анталії відбулася фінальна частина світової першості, в якій окрім нашої команди взяли участь збірні Англії, Туреччини та Японії
У фіналі мундіалю команда під керівництвом Ігоря Кравченка та Миколи Чхайла здобула перемогу над Англією – 3:2
В Асоціації додали, що українські футзалісти "продовжують домінувати на світовому рівні".
Нагадаємо
У квітні УЄФА відмовила збірній Україні з футзалу у проведені хвилини мовчання в пам'ять про загиблих мешканців Сум перед матчем проти Румунії. Українці звернулися безпосередньо до румунів, щоб обійти цю заборону з боку УЄФА. Суперники пішли назустріч "синьо-жовтим", і хвилина мовчання все ж відбулася.
