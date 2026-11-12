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The Guardian
Ка-50

Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина

Київ • УНН

 • 2686 перегляди

Роджер Тейлор залишає Duran Duran через погіршення тинітусу. Він був учасником гурту з перших альбомів і повернувся до складу у 2001 році.

Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт - стала відома причина
Photograph: Chelsea Lauren/WireImage

Барабанщик гурту Duran Duran Роджер Тейлор залишає колектив через погіршення стану, спричиненого тинітусом (дзвоном у вухах), передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У своїй заяві Тейлор зазначив: "Це одне з найскладніших рішень, які мені доводилося приймати. Гра на барабанах у цьому гурті була для мене величезною радістю, і я ніколи не зможу належним чином віддячити шанувальникам за ту любов, яку вони дарували нам протягом багатьох років. Але правда в тому, що мій тинітус постійно посилюється, і я дійшов до того моменту, коли мушу прислухатися до свого організму та порад лікарів".

Тейлор з теплотою згадав нещодавній тур Duran Duran Великою Британією та Європою, включення гурту до Зали слави рок-н-ролу, а також повернення до студії разом із лідером гурту Chic Найлом Роджерсом — музикантом, з яким колектив уже співпрацював раніше (зокрема, під час запису пісні "Notorious").

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"Було непросто визначитися з часом для такого кроку, але я йду на справжньому підйомі, — сказав він. — Кращого фіналу годі й бажати: було стільки особливих моментів, які я берегтиму в пам’яті вічно. Я рухаюся далі з величезним почуттям гордості".

Він також додав, що відчуває "лише любов" до своїх колег по гурту — Саймона Ле Бона, Ніка Роудса та Джона Тейлора.

Роджер Тейлор був одним із перших учасників гурту — разом із Ніком Роудсом і Джоном Тейлором; згодом до них приєдналися Саймон Ле Бон і гітарист Енді Тейлор. Він брав участь у записі перших трьох альбомів гурту, що здобули шалену популярність у 1981–1983 роках, стали хітами по обидва боки Атлантики та фактично започаткували цілий стиль — вишуканий поп у дусі "нової хвилі" (new wave).

Однак після виступу з гуртом на концерті Live Aid Тейлор пішов із колективу. Пізніше він пояснив це так: "Звучить як кліше, але мені потрібно було пізнати самого себе. Адже, коли ти в такому гурті, тебе сприймають насамперед як частину цілого. Можна легко загубити власне "я"".

У 1994 році він ненадовго повернувся до гурту, а з 2001 року став його постійним учасником. Разом із колективом він записав ще шість альбомів: від "Astronaut" (2004) до "Danse Macabre" (2023).

Антоніна Туманова

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Reuters
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