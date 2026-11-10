Пол Маккартні увійшов до трійки найбагатших музикантів світу зі статками $1,4 млрд

Легендарний музикант Пол Маккартні офіційно став мільярдером: журнал Forbes оцінив його статки у 1,4 млрд доларів, що дозволило колишньому учаснику The Beatles посісти третє місце серед найбагатших музикантів світу. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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У рейтингу найбагатших музикантів Маккартні поступається лише Jay-Z, статки якого оцінюють у 2,8 млрд доларів, та Тейлор Свіфт із 2 млрд доларів.

У Forbes пояснюють фінансовий успіх музиканта багаторічною творчою діяльністю, вдалими бізнес-рішеннями та колекцією творів мистецтва.

Попри величезний успіх The Beatles, на початку кар'єри учасники гурту отримували лише незначну частину прибутків від продажу своїх альбомів. За даними видання, їхній перший контракт передбачав виплату менш ніж одного пенні за кожен проданий альбом.

Щоб змінити ситуацію, у 1969 році Маккартні заснував власну видавничу компанію MPL Communications. Вона дозволила музиканту самостійно управляти авторськими правами та отримувати більшу частину роялті.

Згодом компанія придбала права на тисячі музичних композицій, зокрема на каталог пісень рок-н-рольного виконавця Бадді Голлі. Також MPL володіє правами на популярні різдвяні пісні та відомі мюзикли, серед яких "Бріолін" та "Енні".

Додатковий дохід Маккартні приносить його частка в авторських правах на композиції The Beatles. За оцінками Forbes, вона забезпечує музиканту щонайменше 10 млн доларів щороку.

Крім того, на його статки впливають нерухомість у Великій Британії та Гемптонсі, а також колекція творів мистецтва, до якої входять роботи Пабло Пікассо та Рене Магрітта.

Холдингова компанія The Beatles Apple Corps також приносить понад 50 млн доларів щорічно завдяки стримінгу, продажу вінілових платівок і сувенірної продукції.

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