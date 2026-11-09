Британського коміка Расселла Бренда засудили до 10,5 року ув’язнення за зґвалтування та сексуальне насильство

Британського коміка та актора Расселла Бренда засудили до 10 років і шести місяців ув’язнення за зґвалтування однієї жінки та сексуальне насильство щодо трьох інших. Злочини були скоєні у період із 2004 до 2009 року. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Вирок оголосили в понеділок у Королівському суді Саутварка в Лондоні. Суддя Джоел Беннатан назвав Бренда сексуальним хижаком, який вважав, що його популярність дозволяє поводитися безкарно.

За вироком, комік має відбути за ґратами дві третини терміну, після чого його можуть звільнити умовно.

Після чотиритижневого судового процесу Бренда визнали винним за одним епізодом зґвалтування та трьома епізодами сексуального насильства. За двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні та спробі непристойного нападу його виправдали. Сам комік заперечував усі звинувачення.

Одна з постраждалих заявила, що пережите залишило в неї психологічну травму, з якою вона живе понад 20 років. Інша розповіла, що не наважилася повідомити про напад одразу через популярність і вплив Бренда.

У поліції Лондона відзначили мужність жінок, які виступили зі свідченнями. Правоохоронці також повідомили, що комік залишається фігурантом розслідування щодо ще двох ймовірних зґвалтувань, одне з яких стосується неповнолітньої дівчини.

Расселл Бренд здобув популярність як телеведучий і актор, зокрема знімався у фільмах "Кохаю тебе, чувак", "Відвези мене додому" та "Артур". Він також був одружений з американською співачкою Кеті Перрі.

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