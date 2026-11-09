Британского комика Расселла Брэнда приговорили к 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие
Киев • УНН
Британский комик получил 10,5 года лишения свободы за изнасилование и сексуальное насилие. Вместе с тем правоохранители продолжают расследование еще двух возможных эпизодов изнасилования с его участием.
Британского комика и актёра Расселла Брэнда приговорили к 10 годам и шести месяцам лишения свободы за изнасилование одной женщины и сексуальное насилие в отношении ещё трёх. Преступления были совершены в период с 2004 по 2009 год. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Приговор огласили в понедельник в Королевском суде Саутварка в Лондоне. Судья Джоэл Беннатан назвал Брэнда сексуальным хищником, который считал, что его популярность позволяет ему вести себя безнаказанно.
Согласно приговору, комик должен провести за решёткой две трети срока, после чего его могут условно-досрочно освободить.
После четырёхнедельного судебного процесса Брэнда признали виновным по одному эпизоду изнасилования и трём эпизодам сексуального насилия. По двум другим обвинениям в изнасиловании и попытке непристойного нападения его оправдали. Сам комик отрицал все обвинения.
Одна из пострадавших заявила, что пережитое оставило у неё психологическую травму, с которой она живёт более 20 лет. Другая рассказала, что не решилась сразу сообщить о нападении из-за популярности и влияния Брэнда.
В полиции Лондона отметили мужество женщин, выступивших со свидетельствами. Правоохранители также сообщили, что комик остаётся фигурантом расследования ещё двух предполагаемых изнасилований, одно из которых касается несовершеннолетней девушки.
Расселл Брэнд приобрёл популярность как телеведущий и актёр, в частности снимался в фильмах "Люблю тебя, чувак", "Отвези меня домой" и "Артур". Он также был женат на американской певице Кэти Перри.
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