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Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрану

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

Томаса Маркла-старшего освободили под залог после задержания ФБР. Возле учреждения для людей с деменцией заметили усиленную охрану.

Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрану
Фото: dailymail.com

Томас Маркл-старший, отец Меган Маркл, был освобождён под залог после задержания, и после этого охрану заметили патрулирующей здание дома престарелых Maravida Senior Living в Лейкленде, штат Флорида, США. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.

Детали

На фотографиях, полученных Page Six, частный охранник в чёрной рубашке и чёрной бейсболке стоял на хорошо освещённом крыльце учреждения вечером в пятницу, 6 ноября.

На другом снимке охранник обходит периметр здания в полностью чёрной одежде, включая рубашку с надписью "Security" ("Охрана") на спине. На другом изображении охранник стоит у входа, осматривая территорию.

Томаса-старшего не видели с тех пор, как его вернули в это учреждение по уходу за людьми с деменцией, где он сейчас проживает.

Однако после его появления в суде в Тампе, штат Флорида, были замечены большие белые полицейские фургоны.

Ранее в пятницу, 6 ноября, Маркл был задержан ФБР "за хранение детской порнографии", пишет издание.

Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ06.11.26, 17:01 • 21440 просмотров

Юлия Шрамко

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