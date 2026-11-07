Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрану
Киев • УНН
Томаса Маркла-старшего освободили под залог после задержания ФБР. Возле учреждения для людей с деменцией заметили усиленную охрану.
Томас Маркл-старший, отец Меган Маркл, был освобождён под залог после задержания, и после этого охрану заметили патрулирующей здание дома престарелых Maravida Senior Living в Лейкленде, штат Флорида, США. Об этом сообщает Page Six, пишет УНН.
Детали
На фотографиях, полученных Page Six, частный охранник в чёрной рубашке и чёрной бейсболке стоял на хорошо освещённом крыльце учреждения вечером в пятницу, 6 ноября.
На другом снимке охранник обходит периметр здания в полностью чёрной одежде, включая рубашку с надписью "Security" ("Охрана") на спине. На другом изображении охранник стоит у входа, осматривая территорию.
Томаса-старшего не видели с тех пор, как его вернули в это учреждение по уходу за людьми с деменцией, где он сейчас проживает.
Однако после его появления в суде в Тампе, штат Флорида, были замечены большие белые полицейские фургоны.
Ранее в пятницу, 6 ноября, Маркл был задержан ФБР "за хранение детской порнографии", пишет издание.
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ06.11.26, 17:01 • 21440 просмотров